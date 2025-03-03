Какие новые КС нужно использовать для заполнения уведомления по НДФЛ

Сегодня, 3 марта, крайний срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.02.2025 по 28.02.2025. Рассказываем, какие изменения 2025 года надо учесть, чтобы сдать отчет без ошибок.

До конца дня бухгалтеры обязаны направить в налоговую уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 28 февраля 2025 года. Крайний срок — 3 марта.

С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала по НДФЛ, которая повлияла на правила заполнения ЕНП-уведомления. Теперь в нем может быть 7 разных КБК – по пятиступенчатой шкале для зарплаты и по двухступенчатой для районного коэффициента.

Из-за новых КБК поменяли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Также в приложении к КС изменили сроки уплаты авансовых платежей по НДФЛ для ИП на ОСНО, нотариусов, адвокатов. Раньше он был 25 числа, теперь 28 числа: 28.04, 28.07, 28.10.

Сегодня, 3 марта, нужно сдать ЕНП-уведомление: КБК — 18210102130011000110 Код периода – 21/12.

Уплатить налог из сегодняшнего уведомления надо будет до 5 марта.

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