Суперцены на новые курсы по учету на УСН в 2025 году

В 2025 году работать на УСН стало сложнее, появилась новая отчетность, лимиты, но главное — обязанность платить НДС. С этим связано много вопросов: от выбора ставки до оформления договоров и заполнения декларации. Поэтому упрощенцы стали все чаще обращаться за помощью к бухгалтерам. Освойте учет на УСН — увеличьте количество клиентов и свой доход.

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ.

Для непрофессионалов быстро освоить новые правила работы и начать их применять — это практически невыполнимая задача, поэтому они все чаще обращаются к профессионалам.

Спрос на компетентных бухгалтеров постоянно растет — и это ваш шанс сделать рывок в карьере. Освойте необходимые навыки для ведения учета на УСН, получите повышение как высококвалифицированный специалист или используйте эти знания для дополнительного заработка.

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Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали более 150 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами, чтобы вы всегда могли вернуться к нужной теме и повторить то, что уже прошли.

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На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

Вы узнаете, как отвечать на требования ИФНС, избежать обвинений в дроблении, работать с НДС на УСН, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, заполнять без ошибок новые формы деклараций, проходить налоговые проверки и сотрудничать с самозанятыми безопасно.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Главные отличия онлайн-курса от курса повышения квалификации:

Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе.

После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка».

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