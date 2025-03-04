Что меняется в воинском учете в 2025 году? Подготовьтесь к работе на обновленном курсе

Наступила весна, а значит, не за горами весенний призыв. Сейчас самое время изучить все нововведения 2024 и 2025 гг., исправить старые ошибки и подготовиться к новой кампании. Чтобы помочь вам в этом, мы обновили наш курс «Воинский учет в организации» и добавили новые уроки по работе с электронным реестром воинского учета и ведению учета в 1С.

С 1 ноября 2024 года в России заработал Единый электронный реестр воинского учета и Единый реестр повесток. В 2025 году изменения в области воинского учета продолжатся. Теперь при приеме на работу военнообязанные должны будут предъявлять не только военный билет или временное удостоверение, но и выписки из реестра воинского учета, а также из реестра направленных (врученных) повесток.

С 1 марта 2025 года в силу вступил новый порядок приостановки трудовых договоров с гражданами, которые заключили контракт на прохождение военной службы. Согласно Федеральному закону от 26.12.2024 № 498-ФЗ, теперь работодатель должен сохранять за сотрудником место не на год, а на весь период действия контракта.

Также с 21 марта 2025 года будет новый порядок бронирования работников от службы по призыву или мобилизации (постановление Правительства от 05.06.2024 № 766). С этого периода бронь, установленная до 5 июня 2024 года, будет аннулирована.

Чтобы вы вели воинский учет в 2025 году без стресса и ошибок, мы обновили наш курс повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

Теперь в программе есть новые уроки по электронному реестру воинского учета и по военно-транспортной обязанности и целая глава по ведению воинского учета в 1С:ЗУП — это 13 видеоуроков с подробными инструкциями и практическими заданиями.

Чему вы научитесь

На курсе вы получите самые актуальные знания и освоите практические навыки. Вы разберетесь в изменениях в законодательстве и подготовитесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.

Вы узнаете, кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат. На практике отработаете заполнение личных карточек военнообязанных сотрудников, порядок сверки данных с военкоматом, ведение учета в программе 1С:ЗУП.

Будете работать без ошибок по правилам 2025 года и сможете уберечь компанию от огромных штрафов и проблем с проверяющими органами.

После обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить обновленный курс со скидкой 62% за 7 900 рублей вместо 20 900 рублей.

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