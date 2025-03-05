Получите курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» бесплатно!

С 1 января 2025 года установился новый МРОТ и новые ставки НДФЛ, в том числе для релокантов, увеличились стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, изменились размеры и сроки уплаты фиксированных взносов. Научим работать по новым правилам на обновленном курсе профпереподготовки!

С 1 января 2025 года бухгалтерам нужно работать с прогрессивной шкалой НДФЛ и новым МРОТ, использовать новые коды 6-НДФЛ и РСВ, иначе расчитывать страховые взносы, зарплату, стандартные вычеты и пособия. И это только капля в море изменений, с которыми теперь приходится справляться бухгалтерам.

Чтобы помочь вам быстрее разобраться в новых правилах и применять их без ошибок с первых дней 2025 года, мы обновили наш курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Что нового в программе

НДФЛ

Мы записали три развернутых урока, где разобрали прогрессивную шкалу ставок, расписали то, как изменятся ставки НДФЛ для отдельных видов доходов, а также пояснили порядок исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Зарплата

С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком. Выплатам сотрудникам мы посвятили отдельный блок, где рассказываем, как рассчитывать отпускные и пособие по нетрудоспособности, суточные и компенсации дистанционным работникам, социальные вычеты по новым правилам.

Также в этом блоке есть подробная информация о новом МРОТ и выплатах работникам, которые зависят от МРОТ, новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ, а также ставки НДФЛ с доходов дистанционного работника.

Налоговые вычеты

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления. Кроме этого, налоговая реформа-2025 вводит новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.

Чему вы научитесь

Всего в программе курса профпереподготовки 89 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Мы ежедневно загружаем свежий контент в подписку. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

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