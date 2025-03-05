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Обучение для бухгалтеров

Получите курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» бесплатно!

С 1 января 2025 года установился новый МРОТ и новые ставки НДФЛ, в том числе для релокантов, увеличились стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, изменились размеры и сроки уплаты фиксированных взносов. Научим работать по новым правилам на обновленном курсе профпереподготовки!
Получите курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» бесплатно!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 января 2025 года бухгалтерам нужно работать с прогрессивной шкалой НДФЛ и новым МРОТ, использовать новые коды 6-НДФЛ и РСВ, иначе расчитывать страховые взносы, зарплату, стандартные вычеты и пособия. И это только капля в море изменений, с которыми теперь приходится справляться бухгалтерам.

Чтобы помочь вам быстрее разобраться в новых правилах и применять их без ошибок с первых дней 2025 года, мы обновили наш курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Что нового в программе

  • НДФЛ

Мы записали три развернутых урока, где разобрали прогрессивную шкалу ставок, расписали то, как изменятся ставки НДФЛ для отдельных видов доходов, а также пояснили порядок исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

  • Зарплата

С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком. Выплатам сотрудникам мы посвятили отдельный блок, где рассказываем, как рассчитывать отпускные и пособие по нетрудоспособности, суточные и компенсации дистанционным работникам, социальные вычеты по новым правилам.

Также в этом блоке есть подробная информация о новом МРОТ и выплатах работникам, которые зависят от МРОТ, новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ, а также ставки НДФЛ с доходов дистанционного работника.

  • Налоговые вычеты

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления. Кроме этого, налоговая реформа-2025 вводит новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.

Чему вы научитесь

Всего в программе курса профпереподготовки 89 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Мы ежедневно загружаем свежий контент в подписку. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Оформите подписку на 12 месяцев и получите безлимитный доступ к консультациям.

Что еще входит в подписку

С подпиской Клерк.Премиум на год вы получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка». В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, мастер-классы экспертов, справочно-правовая система и консультации специалистов «Клерка». Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

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Клерк

Клерк

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