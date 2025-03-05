Какие штрафы грозят компаниям за задержку зарплаты в 2025 году

С 1 марта 2025 года заработали межведомственные комиссии для борьбы с долгами по зарплате. Разбираемся, кто войдет в состав комиссии и какие санкции грозят работодателям, задерживающим выплаты.

С 1 марта 2025 начала действовать новая статья 158.1 ТК с нормами по противодействию зарплатной просрочке. Закон дает губернаторам полномочия по созданию межведомственных комиссий для борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате.

Как формируются комиссия

Порядок формирования комиссий и механизм принятия ими решений определит кабмин. Межведомственный орган не будет проводить государственный контроль, который сейчас осуществляет Роструд.

В состав этой комиссии войдут представители органов власти, СФР, объединений работодателей, профсоюзов. При необходимости на заседания будут приглашать представителей прокуратуры.

Какой будет порядок работы

Заседания будут проходить раз в месяц или в крайнем случае – раз в квартал.

На комиссию будут приглашать работодателей, которые задерживают людям зарплату.

Среди задач комиссии ­– принятие профилактических мер, направленных на недопущение просрочки, содействие предприятиям по взысканию дебиторской задолженности и разработке дорожных карт погашения долгов, разъяснительная работа и т. д.

Ответственность работодателя при задержке зарплаты

Законом предусмотрены три вида ответственности:

Административная — штраф согласно ст. 5.27 КоАП.

Уголовная — по ст. 145.1 УК, если просрочка выплаты зарплаты превышает три месяца и имеется корыстная либо иная личная заинтересованность руководителя.

Материальная — в виде начисления процентов по ст. 236 ТК.

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