Какие штрафы грозят компаниям за задержку зарплаты в 2025 году

С 1 марта 2025 начала действовать новая статья 158.1 ТК с нормами по противодействию зарплатной просрочке. Закон дает губернаторам полномочия по созданию межведомственных комиссий для борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате.
Как формируются комиссия
Порядок формирования комиссий и механизм принятия ими решений определит кабмин. Межведомственный орган не будет проводить государственный контроль, который сейчас осуществляет Роструд.
В состав этой комиссии войдут представители органов власти, СФР, объединений работодателей, профсоюзов. При необходимости на заседания будут приглашать представителей прокуратуры.
Какой будет порядок работы
Заседания будут проходить раз в месяц или в крайнем случае – раз в квартал.
На комиссию будут приглашать работодателей, которые задерживают людям зарплату.
Среди задач комиссии – принятие профилактических мер, направленных на недопущение просрочки, содействие предприятиям по взысканию дебиторской задолженности и разработке дорожных карт погашения долгов, разъяснительная работа и т. д.
Ответственность работодателя при задержке зарплаты
Законом предусмотрены три вида ответственности:
Административная — штраф согласно ст. 5.27 КоАП.
Уголовная — по ст. 145.1 УК, если просрочка выплаты зарплаты превышает три месяца и имеется корыстная либо иная личная заинтересованность руководителя.
Материальная — в виде начисления процентов по ст. 236 ТК.
Как не попасть под подозрение
Разберитесь во всех нововведениях, чтобы в 2025 году работать без рисков и штрафов, на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.
В курсе 89 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.
Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.
Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Сейчас вы можете купить курс отдельно за
28 600 рублей или в составе подписки Клерк.Премиум на 12 месяцев за 19 900 рублей. В подписку входят также все онлайн-курсы «Клерка».
С подпиской вы всегда будете в курсе всех изменений в бухгалтерском, налоговом и трудовом законодательстве, первым будете узнавать о свежих письмах Минфина, ФНС и нововведениях. Контент мы обновляем ежедневно.
Каждый квартал выходит новый онлайн-курс, а те, что уже есть в подписке, мы регулярно обновляем в соответствии с изменениями в законодательстве.
В годовой подписке Клерк.Премиум более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, мастер-классы экспертов, справочно-правовая система и консультации специалистов «Клерка». Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.
Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за консультацией. Они помогут вам решить любую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.
Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!
Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на 12 месяцев за 19 900 рублей.
Воспользуйтесь выгодным предложением.
Начать дискуссию