Все изменения по ведению кадрового и воинского учета в новом курсе профпереподготовки

2025 год внес много новшеств в работу кадровика. С 1 марта работодатели должны начислять наставникам доплату, а при увольнении обязаны оплатить неиспользованные отгулы. Изменения коснулись также ведения воинского учета, новой отчетности и порядка ее сдачи. Чтобы вы справлялись со всеми задачами без ошибок, мы записали новый курс «Кадровик с нуля до профи».

В 2025 году много изменений произошло не только в Налоговом кодексе, поправки затронули также трудовое законодательство.

С 1 марта вступил в силу разработанный депутатами и сенаторами закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ с изменениями в ТК РФ, который урегулировал труд работников, выполняющих функции наставников. Ранее работодатель не обязан был фиксировать отношения между ним и работником при исполнении наставничества. Теперь же наставничество — это форма трудовых отношений, которое должны дополнительно оплачивать — за счет работодателя с учетом его системы оплаты труда, а также содержания и объема работы в рамках наставничества.

Также с 1 марта заработал закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ с изменениями в ТК РФ об оплате неиспользованных дней отдыха при увольнении работника. Сотрудник может взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник. Либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан компенсировать сотруднику при увольнении.

Кроме этого, в марте вступил новый порядок приостановки трудовых договоров с гражданами, которые заключили контракт на прохождение военной службы. С 21 марта 2025 года будет новый порядок бронирования работников от службы по призыву или мобилизации.

И это только начало года! Чтобы вы смогли заранее подготовиться к изменениям и научиться применять нововведения в короткий срок, мы записали большой новый курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП».

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Чему научитесь

Вы узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года. Научитесь вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять больничные, декрет и другие пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате.

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