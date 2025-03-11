Какие кадровые отчеты сдаем весной 2025 года

Сделали для вас удобную таблицу с отчетностью в Росстат, СФР и Службу занятости, которую необходимо сдать весной 2025 года.

В 2025 году много изменений произошло не только в Налоговом кодексе, поправки затронули также трудовое законодательство — большая часть пришлась именно на весну. И чтобы вы в стрессе не забыли сдать отчетность, мы сделали для вас шпаргалку с главными кадровыми отчетами на весну 2025 года — что сдаем и в какое ведомство.

17 марта Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 марта СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 марта Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 апреля Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 2 апреля Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 3 апреля Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 8 апреля Росстат — Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4) за 1 квартал 10 апреля Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 1 квартал 15 апреля Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 апреля СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 апреля Служба занятости — данные о наличии свободных мест 5 мая Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 6 мая Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 7 мая Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 15 мая Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 26 мая СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 мая Служба занятости — данные о наличии свободных мест

Штрафы за несданную отчетность

За каждый не вовремя сданный отчет последует штраф. Если правонарушение впервые, то должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб., а юридическим лицам — от 20 до 70 тыс. руб. Если нарушение выявлено повторно, то должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тыс. руб., а юрлицам от 100 до 150 тыс. руб. Штраф выпишут в течение 2 месяцев с момента совершения нарушения.

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