Какие кадровые отчеты сдаем весной 2025 года

В 2025 году много изменений произошло не только в Налоговом кодексе, поправки затронули также трудовое законодательство — большая часть пришлась именно на весну. И чтобы вы в стрессе не забыли сдать отчетность, мы сделали для вас шпаргалку с главными кадровыми отчетами на весну 2025 года — что сдаем и в какое ведомство.
17 марта
Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)
25 марта
СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников
с 25 по 29 марта
Служба занятости — данные о наличии свободных мест
1 апреля
Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)
2 апреля
Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)
3 апреля
Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)
8 апреля
Росстат — Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4) за 1 квартал
10 апреля
Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 1 квартал
15 апреля
Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)
25 апреля
СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников
с 25 по 29 апреля
Служба занятости — данные о наличии свободных мест
5 мая
Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)
6 мая
Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)
7 мая
Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов
15 мая
Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)
26 мая
СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников
с 25 по 29 мая
Служба занятости — данные о наличии свободных мест
Штрафы за несданную отчетность
За каждый не вовремя сданный отчет последует штраф. Если правонарушение впервые, то должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб., а юридическим лицам — от 20 до 70 тыс. руб. Если нарушение выявлено повторно, то должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тыс. руб., а юрлицам от 100 до 150 тыс. руб. Штраф выпишут в течение 2 месяцев с момента совершения нарушения.
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