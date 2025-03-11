Подготовьтесь к весеннему призыву с новым онлайн-курсом «Воинский учет в 1С: ЗУП»

Мы записали онлайн-курс по воинскому учету с нуля только по новым правилам. В программе нет устаревшей информации, все знания, шаблоны и правила работы в 1С:ЗУП соответствуют требованиям 2025 года и предстоящей весенней кампании. Научим настраивать воинский учет в 1С, составлять карточки сотрудников и проводить сверки с военкоматом на новом курсе.

Наступила весна, а значит, не за горами весенний призыв. Чтобы провести кампанию легко, нужно заранее повторить старые правила работы и изучить новые, многие из которых вступают в силу как раз в марте 2025 года.

С 1 марта 2025 года в силу вступил новый порядок приостановки трудовых договоров с гражданами, которые заключили контракт на прохождение военной службы. Согласно Федеральному закону от 26.12.2024 № 498-ФЗ, теперь работодатель должен сохранять за сотрудником место не на год, а на весь период действия контракта.

Также с 21 марта 2025 года будет новый порядок бронирования работников от службы по призыву или мобилизации (постановление Правительства от 05.06.2024 № 766). С этого периода бронь, установленная до 5 июня 2024 года, будет аннулирована.

Чтобы вы вели воинский учет в 2025 году без стресса и ошибок, мы записали новый практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С: ЗУП». В программе курса самая актуальная информация, а также подробные инструкции по ведению учета непосредственно в 1С. Вы сразу отработаете все полученные знания на практике, чтобы потом без ошибок заполнять карточки №10 и №18, составлять внутреннюю аналитику и проводить сверку документов с военкоматом.

Наш курс ― это мастер-класс для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов.

Чему вы научитесь

На онлайн-курсе вы разберетесь в изменениях в законодательстве и подготовитесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок. В 2025 году штрафы за нарушение воинского учета увеличились до 500 тыс. рублей, а руководители несут персональную ответственность за организацию и ведение воинского учета!

Вы узнаете, кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат. На практике отработаете заполнение личных карточек военнообязанных сотрудников, порядок сверки данных с военкоматом, ведение учета в программе 1С:ЗУП.

После обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 5 900 рублей вместо 9 900 рублей.

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