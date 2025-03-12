Наведите в документах порядок! Освойте работу в ЭДО на новом онлайн-курсе «Клерка»

Сегодня работа в ЭДО уже не преимущество специалиста, а необходимость, ведь многие документы принимаются теперь только в электроном виде. На новом онлайн-курсе «Работа с ЭДО» вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, обмениваться данными с госорганами — сможете автоматизировать рутину и переключиться на более интересные задачи.

ЭДО — один самых полезных инструментов в работе бухгалтеров и кадровиков. С его помощью можно составлять отчетность, делать массовые рассылки для сотрудников, согласовывать договоры с контрагентами и направлять данные в госорганы. А многие документы теперь проверяющие органы принимают только в электронном формате, поэтому освоить ЭДО необходимо каждому специалисту.

Чтобы вы могли работать с ЭДО и разными операторами, мы записали новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», где подробно разбираем основы ЭДО, рассказываем о нормативно-правовой базе и учим совмещать работу с бумажными и электронными документами.

Для создания этого практического онлайн-курса мы пригласили не только бухгалтеров, но и самих разработчиков платформ ЭДО, чтобы вы не просто разобрались в интерфейсе, а поняли механизм работы ЭДО и могли использовать все его возможности.

В программе онлайн-курса 18 видеоуроков, подробные инструкции для подключения и настройки ЭДО. Мы на практике разберем особенности работы с тремя самыми популярными в России операторами ЭДО: Saby, Контур. Диадок и Такском Файлер.

После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.

Только недавно мы запустили новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», а сегодня он уже есть в подписке Клерк.Премиум! Оформите подписку, чтобы первым получать доступ к новому контенту «Клерка» и всегда оставаться в курсе любых изменений, работая в меняющихся условиях без стресса и ошибок.

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«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.

Консультации

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, появятся вопросы по новым формам, нормативным актам и т. д., то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

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