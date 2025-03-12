Как оформить счет на оплату в электронном виде

С 20 марта 2025 года начнет действовать приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/29@ с электронным форматом счета на оплату.
Счет на оплату — это документ с платежными реквизитами продавца, на основании которых покупатель может перечислить денежные средства за указанные в счете товары, работы, услуги.
ФНС уточнила, что формат позволяет сформировать также счет-оферту. То есть счет на оплату, включающий признаки договорного документа. Это позволяют делать ст. 435 и 438 ГК. Он позволит налогоплательщикам ускорить документооборот и упростить взаимодействие с налоговыми органами.
У счета будет XML-формат. Напомним, НК не обязывает применять исключительно форматы ФНС. Но если их использовать, будет проще сдать документы на проверку (письмо ФНС от 09.12.2022 № ЗГ-3-26/13861).
Научим вести ЭДО и совмещать работу с бумажными и электронными документами на практическом онлайн-курсе «Работа с ЭДО».
Для создания этого практического онлайн-курса мы пригласили не только бухгалтеров, но и самих разработчиков платформ ЭДО, чтобы вы не просто разобрались в интерфейсе, а поняли механизм работы ЭДО и могли использовать все его возможности.
В программе онлайн-курса 18 видеоуроков, подробные инструкции для подключения и настройки ЭДО. Мы на практике разберем особенности работы с тремя самыми популярными в России операторами ЭДО: Saby, Контур. Диадок и Такском Файлер.
После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.
Только недавно мы запустили новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», а сегодня он уже есть в подписке Клерк.Премиум! Оформите подписку, чтобы первым получать доступ к новому контенту «Клерка» и всегда оставаться в курсе любых изменений, работая в меняющихся условиях без стресса и ошибок.
Сейчас вы можете купить онлайн-курс за 4 200 рублей или оформить подписку Клерк.Премиум на полгода за 9 900 рублей и получить доступ ко всем онлайн-курсам сразу!
Подписка — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Здесь вы найдете самую актуальную информацию, а если у вас возникнут трудности, то эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу в течение 3,5 часов. Оформите подписку на полгода и получите 10 консультаций экспертов в подарок!
В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, мастер-классы экспертов, справочно-правовая система и консультации специалистов «Клерка». Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.
Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на полгода месяцев за 9 900 рублей.
Воспользуйтесь выгодным предложением.
Начать дискуссию