Как оформить счет на оплату в электронном виде

С 20 марта 2025 года счет на оплату можно оформить электронно. Рассказываем, как будет выглядеть утвержденный ФНС формат счета.

С 20 марта 2025 года начнет действовать приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/29@ с электронным форматом счета на оплату.

Счет на оплату — это документ с платежными реквизитами продавца, на основании которых покупатель может перечислить денежные средства за указанные в счете товары, работы, услуги.

ФНС уточнила, что формат позволяет сформировать также счет-оферту. То есть счет на оплату, включающий признаки договорного документа. Это позволяют делать ст. 435 и 438 ГК. Он позволит налогоплательщикам ускорить документооборот и упростить взаимодействие с налоговыми органами.

У счета будет XML-формат. Напомним, НК не обязывает применять исключительно форматы ФНС. Но если их использовать, будет проще сдать документы на проверку (письмо ФНС от 09.12.2022 № ЗГ-3-26/13861).

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