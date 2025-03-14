Какие налоги надо уплатить и какую отчетность надо сдать на УСН до конца марта 2025 года

Сделали для вас шпаргалку с главными датами для ИП и организаций на УСН этой весны. Сохраняйте подборку налогов, которые необходимо исчислить и уплатить, а также отчетов, которые нужно сдать уже в марте 2025 года.

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС и обязаны вести учет налога в новой версии 1С. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ. Чтобы из-за всех этих нововведений вы не забыли уплатить налоги и сдать отчетность мы сделали для вас шпаргалку.

Что нужно уплатить в марте 2025 года

Страховые взносы по травматизму за февраль 2025 г. 17.03.2025 НДС (для плательщиков) 28.03.2025 Налог по УСН 28.03.2025 Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхованию за февраль 2025 г. 28.03.2025 НДФЛ за период с 1 по 22 марта 2025 г. 28.03.2025

Какую отчетность нужно сдать в марте 2025 года

Декларация по УСН за 2024 г. 25.03.2025 Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 марта 2025 г. 25.03.2025 Персонифицированные сведения о физических лицах за февраль 2025 г. 25.03.2025 ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности 25.03.2025

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