Какие преимущества работодателю дает корпоративная подписка Клерк.Премиум

Вы сможете организовывать повышение квалификации для всего отдела, заказывать курсы под потребности вашего бизнеса и запрашивать консультации экспертов «Клерка». Из материалов подписки составите обучающую программу для новых специалистов и онбординга, будете уверены, что ваши сотрудники владеют свежей информацией и умеют работать по актуальным шаблонам.

Успех компании полностью зависит от профессионализма ее сотрудников, поэтому работодателю так важно не только выбрать хорошего специалиста, но и поддерживать его знания на высоком уровне.

Это касается в первую очередь бухгалтеров, потому что налоговое и трудовое законодательство регулярно меняется, вводятся новые нормы и требования, так что легко сделать ошибку и нарваться на штраф. Защитите себя от неприятностей и финансовых потерь с корпоративной подпиской Клерк.Премиум. Мы регулярно делаем разборы законов, проводим вебинары на актуальные темы и обновляем нашу нормативно-правовую базу, откуда ваши бухгалтеры могут брать самые свежие формы отчетности.

Кроме этого, подписка — это отличная возможность проводить регулярные программы повышения квалификации сотрудников. Каждый квартал мы выпускаем новый онлайн-курс с учетом всех изменений в законодательстве и новых требований. Совсем недавно вышла последняя версия 1С, мы сделали подробный разбор функций, рассказали, как теперь вести учет НДС на УСН в программе.

Какие сервисы входят в подписку

В подписке более 60+ онлайн-курсов по разным темам — от налогов и учета до дробления и управленческого учета, от кадров и 1С до права и аналитики.

Еженедельные вебинары — сотрудники могут смотреть их в прямом эфире и задавать свои вопросы экспертам или посмотреть запись и скачать доступные материалы (презентации и шаблоны).

За 20 лет работы мы собрали обширную нормативно-правовую базу и регулярно добавляем туда новые шаблоны. Сейчас в ней 40 000+ нормативных и справочных документов Российской Федерации, сотни бланков и образцов для работы, инструменты, справочники, рабочие календари.

В корпоративную подписку Клерк.Премиум включены мини-курсы, а также разборы законов. Наши эксперты понятно рассказывают про изменения в НК, об изменениях в бухучете и налогах, кадрах, ФСБУ, проверках, отчетности, ВЭД, штрафах и многом другом. Также вы можете заказать разбор закона, с которыми необходимо ознакомиться вашим сотрудникам. Мы подготовим все материалы специально под ваш запрос.

Корпоративная подписка дает доступ к безлимитным консультациям специалистов «Клерка». Наши эксперты в течение 3,5 часов помогут вам справиться с любой рабочей задачей, выйти из сложного положения и решить проблему. Среди наших специалистов бухгалтеры с многолетним стажем, аудиторы, адвокаты, юристы, эксперты 1С и т. д.

В чем преимущество корпоративной подписки

Подписка Клерк.Премиум дает возможность не только обучать сотрудников, но и отслеживать их прогресс. Мы разработали удобный личный кабинет, в котором собрана вся статистика обучения сотрудников.

В личном кабинете вы можете добавлять работников по одному или списком, назначать им образовательные программы, контролировать скорость и качество их прохождения.

Платформой удобно пользоваться с любых мобильных устройств: смартфонов, планшетов и даже смарт-телевизоров. Весь функционал сохранен, так что изучать материал можно в любое удобное время, даже в транспорте.