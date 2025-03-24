Завтра сдаем новую декларацию по УСН — как отчитаться без ошибок

Уже завтра, 25 марта, организации на УСН должны будут впервые сдать декларацию по УСН по новой форме, в апреле настанет время сдачи новой декларации по НДС. Разбираемся в нюансах новой отчетности на УСН и делимся секретами успешной сдачи.

В 2025 году «упрощенцы» сдают декларацию за 2024 год по новой форме (приказ ФНС РФ от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@).

Четыре главные изменения, которые важно учитывать при заполнении декларации:

Изменены штрихкоды. В титульный лист добавлено поле, в котором нужно указывать объект обложения «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы). Обновлен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Для электронной доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» нужно приводить ее статистически уникальный идентификатор – GUID.

Региональное УФНС также напоминает, что в декларации надо указывать код налоговой льготы, если применяются пониженные ставки.

До 25 апреля организации на УСН должны отразить итоги деятельности за 1 квартал 2025 года в декларации по НДС. Повторите все правила работы на УСН, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, чтобы вести учет и отчитываться на упрощенке без ошибок и стресса.

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