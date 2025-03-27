Рассказываем, что изменилось в книге продаж с 1 января 2025 года и как с новой формой работать упрощенцам.

Книгу покупок ведут плательщики НДС, чтобы с полученного имущества использовать налоговый вычет по НДС. Форма и правила ведения книги покупок утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Электронная версия должна соответствовать форме и формату из приказа ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547.

Что изменилось в книге продаж в 2025 году

В графах 15а и 15б упрощенцы, применяющие ставки НДС 5% или 7%, указывают стоимость продаж. Сумму исчисленного НДС такие упрощенцы отражают в графах 18а или 18б.

Российские посредники — налоговые агенты обязаны отражать исчисленный НДС по расчетной ставке 16,67% или 9,09% в графах 17 и/или 18 книги продаж.

В случае возврата товаров посредники заполняют графы 14 и 15 книги покупок.

Как упрощенцам вести книгу продаж

С 2025 года книгу покупок будут вести организации и ИП на УСН, которые стали плательщиками НДС.

При НДС 5% или 7% в книге покупок они будут показывать вычеты:

авансового НДС на дату отгрузки;

авансового НДС при возврате предоплаты;

НДС при возврате товаров.

Не нужно отражать в книге покупок:

безвозмездную передачу имущества;

сумму частичной оплаты после выставления счета-фактуры на реализацию;

сумму аванса по товарам, которые планируют использовать в необлагаемой НДС деятельности.

В книге покупок регистрируют и другие документы, например:

БСО, например, авиа- или ж/д билеты;

таможенные декларации на ввоз товаров из стран, не входящих в ЕАЭС;

документы с выделенной суммой НДС о передаче имущества в уставный капитал;

платежные документы, подтверждающие уплату налога при ввозе товаров в РФ;

чеки «такс-фри».

Запись в книге должна появляться в момент возникновения права на вычет по НДС.

Однако, если покупатель получил счет-фактуру до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, то регистрация в книге покупок осуществляется текущим периодом.

Если документ получен позже, вносить его нужно уже в книгу нового квартала (п. 1.1 ст. 172 НК).

Чтобы понять, какая операция происходила по той или иной счет-фактуре, необходимо правильно заполнить графу 2 .

01 — отгрузка;

02 — аванс.

Полный перечень приведен в приложении к приказу ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.

Продавец регистрирует в книге покупок счет-фактуру на полученный аванс после отражения реализации активов или передачи имущественных прав.

Как работать на УСН в 2025 году

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