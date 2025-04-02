Как заполнить новые разделы в декларации по НДС для упрощенцев

До 25 апреля включительно компании и ИП на УСН должны сдать свою первую декларацию по НДС уже по новой форме.

Плательщики НДС, в том числе применяющие УСН (ИП и организации, чей совокупный доход за 2024 год превысил 60 млн рублей), обязаны представить в ИФНС по месту своего учета декларацию по установленному формату в электронной форме.

Форма декларации НДС, порядок заполнения и формат закреплены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Ранее был опубликован проект ФНС с поправками в контрольные соотношения для декларации по НДС. Они касаются упрощенцев.

Сейчас контрольных соотношений (для целей признания декларации по НДС сданной) – 14. Будет 18.

В первую очередь упрощенцев проверят по двум новым разделам — 9 и 12. Рассказываем, как их правильно заполнить.

Раздел 9

Раздел 9 новой декларации по НДС дополнен строками 181, 182, 211, 212, 241, 242, 271, 272, которые нужны из-за ввода новых ставок 5% и 7%.

В этой связи новые КС предусматривают такое равенство:

сумма строк 211 = строка 271 раздела 9 (НДС по всем счетам-фактурам по ставке 7% равен сумме НДС по книге продаж по ставке 7%) – контрольное соотношение № 15;

сумма строк 212 = строка 272 раздела 9 (НДС по всем счетам-фактурам по ставке 5% равен сумме НДС по книге продаж по ставке 5% – контрольное соотношение № 16.

Аналогичные соотношения введены для приложения 1 к разделу 9 для доплистов книги продаж (контрольные соотношения № 17 и № 18).

Раздел 12

Кроме того, уточняют соотношение для тех, кто платит НДС добровольно (без права на вычет). Например, это упрощенцы с доходами менее 60 млн рублей, освобожденные от НДС.

Итоговую сумму налога они отражают в строке 030 раздела 1.

Эта строка должна быть равна сумме строк 070 раздела 12 (НДС по счету-фактуре, выставленному в адрес покупателя).

Это КС контролировали и ранее. Сейчас уточнили, что проверка идет только если строка 030 раздела 1 заполнена (она больше нуля).

Добавим, что есть контрольные соотношения для новой декларации по НДС, которые доведены письмом ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@. Но их нарушение не критично. Декларацию с нарушениями этих КС примут и запросят пояснения.

Начиная с 2025 года исчисление НДС и составление декларации по налогу стало обязанностью налогоплательщиков на УСН с доходом более 60 млн рублей, поэтому научиться работать с НДС и вести учет налоговых операций в 1С — уже необходимость для упрощенцев.

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