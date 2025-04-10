Как в 1С заполнить новые декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал — сохраняйте шпаргалку

Для новых отчетов нужны новые знания! Мы обновили наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО» и добавили туда уроки по заполнению новых форм бухгалтерской отчетности и деклараций по НДС, налогу на прибыль и имущество в 1С. Вы освежите базовые знания и на практике отработаете выполнение новых задач.

До 25 апреля бухгалтеры должны сдать в налоговую декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года. Обе формы — новые. Чтобы вы составили отчетность в 1С без ошибок и сдали ее с первого раза, мы записали дополнительные уроки для курса повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Что нового в курсе

Мы добавили новый блок «Заполнение бухгалтерской отчетности в 1С: Предприятие 8.3», в котором мы расскажем и покажем на примерах, как работать с актуальной отчетностью в 1С.

Заполнение Бухгалтерского баланса в программе 1С:Предприятие 8.3;

Заполнение Отчета о финансовых результатах в программе 1С:Предприятие 8.3;

Заполнение Отчета об изменениях капитала в программе 1С:Предприятие 8.3;

Заполнение Отчета о движении денежных средств в программе 1С:Предприятие 8.3;

Заполнение Отчета о целевом использовании средств в программе 1С:Предприятие 8.3.

В 2025 году появились новые ставки налога на прибыль и имущество, ввели специальные ставки для упрощенцев-плательщиков НДС. Чтобы вы без ошибок заполняли новые декларации по этим налогам, мы записали новые уроки по каждому из них.

Заполнение декларации по налогу на имущество в программе 1С:Предприятие 8.3;

Формирование налоговой базы и составление декларации по налогу на прибыль в 1С:Предприятие 8.3;

Подготовка и составление декларации по НДС в программе 1С:Предприятие 8.3.

Обновленный курс повышения квалификации стал еще более полезным — мы не только подготовили новые уроки и задания для отработки навыков, но и сделали для вас подробные инструкции со скриншотами из 1С.

Как этот курс поможет вам в работе

Подготовка отчетности, заполнение форм и справок для налоговой и СФР — все это рядовые задачи каждого бухгалтера, который сотрудничает с компанией на ОСНО. На курсе «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» мы разберем все виды бухгалтерской и налоговой отчетности, расскажем об изменениях, поделимся советами и подробными инструкциями, чтобы вы не боялись ни квартальной, ни годовой отчетности, не переживали из-за штрафов и ошибок в 1С.

Вы научитесь правильно рассчитывать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог и страховые взносы, отработаете на практике заполнение новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов, которое внесем в ФИС ФРДО.

Сейчас вы можете купить курс за 5 900 рублей вместо полной стоимости 28 600 рублей.

Старт потока 15 апреля! Вы еще успеваете разобраться в нюансах составления новой отчетности и сдать декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года без ошибок!

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