Изменился состав строк в бухгалтерском балансе — как составить форму по новому ФСБУ в 1С

С 2025 года в силу вступает ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская и финансовая отчетность», который вводит новые правила по оформлению бухгалтерской отчетности. Например, обновится состав строк Актива и Пассива в бухгалтерском балансе. Рассказываем, как в 1С заполнить годовую бухгалтерскую отчетность по новому стандарту.

ФСБУ 4/2023 уже вступил в силу, работать с учетом требований этого стандарта нужно в этом году, чтобы не было проблем при сдаче отчетности за 2025 год.

Как изменился состав строк

В структуре бухгалтерского баланса изменений не произошло, он состоится из Актива и Пассива, но в структуре произошли подвижки.

В строках Актива убрали 1120 «Результаты исследований и разработок», изменили содержание строки 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» (в ней нужно показать информацию по инвестиционной недвижимости). Появилась новая строка 1215 «Долгосрочные активы к продаже», а также две дополнительные — 1130 «Нематериальные поисковые активы» и 1140 «Материальные поисковые активы».

В Пассиве больше нет строки 1530 «Доходы будущих периодов», а строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» теперь будет называться «Накопленная дооценка внеоборотных активов».

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Заполнение Отчета об изменениях капитала в программе 1С;

Заполнение Отчета о движении денежных средств в программе 1С;

Заполнение Отчета о целевом использовании средств в программе 1С.

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