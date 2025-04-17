Как настроить учет НДС при УСН в 1С

Составили инструкцию для бухгалтера по работе с НДС в 1С на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы узнаете, как настроить программу для упрощенцев, отслеживать продажу товаров и услуг, составлять счета-фактуры, вести Книгу покупок и Книгу продаж, заполнять новую декларацию по НДС в 1С.

С 2025 года бухгалтеры на УСН ведут новые Книги покупок и продаж, а до 25 апреля обязаны сдать декларацию по НДС по новой форме. Чтобы помочь вам разобраться во всех нововведениях мы записали абсолютно новый курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Здесь вы найдете всю необходимую информацию по расчету налогов, подготовке отчетности для налоговой и СФР.

Это наш самый большой и полный курс по работе на УСН. Мы составили его вместе с опытными экспертами, опираясь на последние изменения в законодательстве. Именно поэтому в программе курса вы найдете большое количество актуальных шаблонов и документации, которая соответствует всем требованиям 2025 года.

Всего в программе более 150 видеуроков, а совсем недавно мы записали новый блок про учет НДС при УСН в 1С.

Что в новом блоке

Теперь в курсе есть подробный разбор основных операций по работе в 1С, без которых не может обойтись ни один бухгалтер. Мы разберем:

Настройку ставки НДС при УСН в программе 1С;

Оприходование товаров с НДС при УСН, входящий НДС в программе 1С;

Продажу товаров и услуг с НДС и выписка счетов-фактур в программе 1С;

Ведение Книги покупок и Книги продаж в программе 1С;

Заполнение декларации по НДС для УСН программе 1С.

Вы научитесь

Вы сможете уверенно вести учет по новым правилам, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить профкурс по акции за 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Обучение начнется 15 апреля, а отчетность за 1 квартал надо отправить до 25 апреля. Так что вы еще успеваете подготовиться к сдаче декларации. Скорее занимайте места и приступайте к обучению!

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».