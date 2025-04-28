😱 Нереальная экономия! Онлайн-курсы больше не надо покупать отдельно — купите все разом в подписке Клерк.Премиум

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса — откройте для себя новые карьерные перспективы, научитесь работать с аналитикой и планированием бюджета. На курсе вы узнаете, как составлять финансовые и управленческие отчеты, делать прогнозы, строить финмодели и демонстрировать результаты на дашбордах. Своими рекомендациями поможете руководителю улучшить благосостояние бизнеса, станете правой рукой и незаменимым специалистом с большим окладом.

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