Успейте записаться на профкурсы по старым ценам! В понедельник они подорожают на 25%

В понедельник, 12 мая, мы поднимаем цены на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Теперь они будут на 25% дороже, поэтому не теряйте времени — скорее записывайтесь по старой цене и начинайте учиться. Специально по такому случаю мы открыли дополнительный набор — старт обучения 15 мая.

Мы регулярно выпускаем новые курсы повышения квалификации и профпереподготовки. В марте в продажу вышли наши бестселлеры «Главный бухгалтер на ОСНО», на котором вы научитесь вести бухгалтерский, налоговый, кадровый и даже управленческий учет! Мы записали с нуля более 300 уроков, пригласили новых экспертов в команду, чтобы вы получили максимум пользы и стали универсальным специалистом уже после одного курса!

Также мы выпустили ориентированный на практику курс повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП», где вы научитесь считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС.

А еще мы обновили наши флагманские курсы: «Главный бухгалтер на УСН», «Учет НДС — 2025», «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам» и др.

Чтобы записывать для вас еще большо новых курсов, приглашать ведущих экспертов и дополнительных персональных кураторов, которые будут помогать вам в обучении, мы поднимаем цены на все профкурсы. С 12 мая они подорожают на 25%!

Но вы еще успеваете записаться на курсы повышения квалификации и профпереподготовки по старым ценам! Для этого мы запускаем дополнительный поток обучения 15 мая.

Успейте записаться до 12 мая!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Комплексный курс по общей системе налогообложения, который сделает из вас настоящего главного бухгалтера. Помимо ведения учета для компаний на ОСНО и составления отчетности, вы научитесь управленческому учету, сможете проводить налоговое планирование и защищать бизнес от налоговых проверок.

Узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, научитесь работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать правильные управленческие решения руководителю.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

До 12 мая вы можете купить курс за 33 000 14 900 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, вас ждут задачи по настройке и ведению учета в 1С, заполнению новых форм отчетности и составлению приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

До 12 мая вы можете купить курс за 36 000 9 900 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая.

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Комплексный курс профпереподготовки, который поможет вам вырасти до главбуха. Вы освоите все необходимые навыки для ведения учета от ИП до компаний малого и среднего бизнеса.

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

До 12 мая вы можете купить курс за 31 790 8 900 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая.

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Не ждите повышения цены — скорее записывайтесь! Не упустите возможность купить профкурсы выгодно.