Как отражать в 1С:ЗУП начисление страховых взносов сотрудника в негосударственный пенсионный фонд

По умолчанию работодатель рассчитывает и направляет страховые взносы в СФР, но некоторые сотрудники предпочитают хранить пенсионные отчисления в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Рассказываем, как настроить работу со страховыми взносами для НПФ в 1С:ЗУП.

Большинство налогоплательщиков хранят пенсионные средства в Социальном фонде России, однако есть и другая возможность откладывать деньги на пенсию — платить страховые взносы в негосударственный пенсионный фонд. Разбираемся, как рассчитывать страховые взносы и вести учет операций в 1С в случае, если работник выбрал НПФ.

Работодатель по заявлению сотрудника может удерживать из его зарплаты добровольные страхвзносы в НПФ и на накопительную часть пенсии (Закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ). В 1С:ЗУП 8 ред. 3 имеется возможность удерживать из зарплаты физлица указанные суммы.

Чтобы зарегистрировать удержание добровольных страхвзносов, в «Настройке состава начислений и удержаний» ставятся флажки «Добровольные страховые взносы в негосударственные ПФ» и «Добровольные страховые взносы на накопительную часть пенсии» Когда указанные настройки применены, в справочнике «Удержания» появляются новые удержания — «Добровольные взносы в НПФ» и «Добровольные страховые взносы». Есть возможность их скорректировать или создать новые.

Чтобы зарегистрировать постоянное удержание добровольных страхвзносов в НПФ, пользователь в меню «Зарплата» по гиперссылке «Алименты и другие удержания» заполняет документ «Удержание добровольных взносов в НПФ».

Когда новое удержание добровольных страхвзносов в НПФ создано, в документе появляется строчка «Удержание» и имеется возможность выбирать нужный вид удержания.

В документе «Удержание добровольных взносов в НПФ» можно начать новое удержание, скорректировать ранее зарегистрированное или прекратить то, которое действовало на основании.

Для этого устанавливается соответствующий флажок напротив перечня. В строчке «С: удерживаются взносы по:» ставится период назначения удержания. В строчке «Негосударственный пенсионный фонд» создается и выбирается «Контрагент».

Когда нет письменного заявления сотрудника на социальный вычет в размере удержания, ставится флажок «Не предоставлять социальный вычет у работодателя». По кнопкам «Подбор» или «Добавить» в табличную часть добавляются один или несколько сотрудников, по которым действует удержание.

В столбце «Рабочее место» фиксируется рабочее место сотрудника, с которого производят удержание. По умолчанию ставится «Все рабочие места». Процент страхвзносов в НПФ, который нужно удерживать от зарплаты работника, указывают в последнем столбце.

Исчисление удержания добровольных страхвзносов в НПФ осуществляется в документе «Начисление зарплаты и страховых взносов» в закладке «Удержания».

Дополнительные взносы уплачиваются ежемесячно отдельными платежами и оформляются отдельными платежными поручениями (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ).

КБК, администрируемые СФР, для уплаты взносов с 1 января 2023 года:

797 1 02 07000 06 1100 160 Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в СФР.

797 1 02 07000 06 1200 160 Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в СФР

Платежное поручение на перечисление общей суммы взносов с отметкой кредитной организации об исполнении подтверждает сведения, указанные в подразделе 3 раздела 1 ЕФС-1.

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены взносы, следует представлять в территориальный орган СФР не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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