Как составить в 1С:УНФ уведомление о выкупе товара

Для компаний, которые сотрудничают с маркетплейсами, очень важно правильно отражать любые операции по товарам. Один из необходимых отчетов — уведомление о выкупе товара. Разбираемся, как составить документ в 1С:УНФ.

В последней версии программы 1С:УНФ упрощен порядок отражения продаж через маркетплейсы, но бухгалтеры все равно иногда сталкиваются с проблемами при подготовке отчетов для разных комиссионеров. Рассказываем, как сделать все легко и быстро.

Отражать выкуп и возврат товара — рутинные обязанности селлера, поэтому разработчики 1С сделали все необходимые настройки в быстром доступе.

Для решения этой задачи в программе есть вкладка Отчет комиссионера.

Документ Отчет комиссионера предназначен для регистрации факта продажи комиссионером товаров, которые были переданы ему нашей организацией на комиссию (реализацию), а также возврата товаров от покупателей комиссионеру.

Список документов доступен в журнале Комиссионные продажи на закладке Отчет комиссионера. В самом списке с помощью пиктограмм отображается степень оплаты. Его можно создать на основании расходной накладной.

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