Как рассчитать импортный НДС и сдать заполнить декларацию по косвенным налогами при импорте из ЕАЭС

До 20 мая российские организации и ИП, которые импортируют товары из государств-членов ЕАЭС, должны уплатить НДС, а также сдать по итогам своей деятельности декларацию и первичные документы. Рассказываем, как рассчитать сумму входящего НДС и заполнить декларацию по косвенным налогам за апрель 2025 г.

Организации и ИП, которые являются налоговыми резидентами РФ, обязаны при покупке и вывозе товаров из-за рубежа в Россию уплатить НДС вне зависимости от того, какую систему налогообложения они используют (ОСНО, УСН, ПСН, налог платить обязаны даже те, кто освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК).

С 2024 года приняли поправки в НК, в целях борьбы со схемой по уклонению от уплаты НДС, когда товары продают компании из стран ЕАЭС российским физлицам на основании агентских договоров (поручения, комиссии). До недавнего времени НДС по таким договорам уплачивал российский покупатель, который становился собственником ввезенного товара.

Теперь при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам НДС будет платить агент, поверенный, комиссионер (то есть – посредник).

Такая поправка в НК РФ внесена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

Как рассчитать налог

Для того, чтобы определить сумму импортного НДС нужно налоговую базу умножить на ставку НДС.

Налоговая база — это стоимость купленных товаров, увеличенная на сумму акцизов (если приобретены подакцизные товары) (п. 14, 17 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Ввозимые в Россию товары облагаются базовой ставкой НДС — 20%. В большинстве случаев уплачивается 20%, льготные ставки 10% и 0% применяются для отдельных групп значимых товаров. Полный их перечень указан в п. 2 ст. 164 НК.

Когда надо сдавать декларацию

Отчитываться перед налоговой нужно раз в месяц, при этом нулевой отчет не сдают. Компании должны подавать декларацию только если в течение месяца:

была учтена импортная продукция;

наступил срок платежа по лизинговому договору.

Декларацию нужно сдать не позднее 20-го числа того месяца, который следует за отчетным периодом.

Как заполнить декларацию по косвенным налогам

Рекомендации по заполнению декларации по косвенным налогам представлены в приложении № 2 к приказу ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017.

Не забудьте пронумеровать страницы, начиная с титульного листа. Пустые страницы оставлять не нужно. Вносите все данные заглавными печатными буквами. Если вы заполняете декларацию от руки, то используйте черные, синие или фиолетовые чернила.

Какие данные нужно указать на титульном листе

На первой странице декларации необходимо указать основную информацию о компании:

ИНН организации или ИП;

КПП компании, ИП в этом поле ставит прочерк;

Номер корректировки. Те, кто подает эти сведения впервые за отчетный период, должны указать в этом поле «0--», при заполнении первой корректировки — «1--», второй — «2--» и т. д.;

Код налогового периода;

Отчетный год;

Код ИФНС, в которую будет отправлена отчетность;

Код, который указывает на то, в какую ИФНС бухгалтер направит декларацию: по месту нахождения или по месту учета организации;

Полное название компании или ФИО индивидуального предпринимателя.

Для фирм, проходящих через реорганизацию или ликвидацию: код мероприятия (из приложения № 3), ИНН и КПП реорганизованного юрлица;

Номер телефона.

Количество страниц в декларации;

Данные лица, которое подтверждает достоверность указанной информации, то есть данные ИП, директора компании или представителя налогоплательщика.

Раздел 1

Здесь нужно указать сумму НДС, которую организация перечислила в федеральный бюджет, и заполнить следующие строки:

строка 010 — код муниципального образования согласно ОКТМО,

строка 030 — сумма налога к уплате. Она должна быть равна сумме строк 031–035, в которые вписывают размер НДС по разным объектам,

строка 040 — стоимость товаров, которые не облагаются «ввозным» НДС,

строка 050 — размер налога, который исчислил резидент СЭЗ.

Раздел 1.1

Этот раздел появился в декларации после публикации приказа ФНС № ЕД-7-3/238@. Он предназначается для участников СЭЗ, у которых есть право на отсрочку по уплате «ввозного» НДС. Представители свободных экономических зон должны заполнить и сдать раздел 1.1, когда с даты принятия товаров на учет прошло почти 180 дней.

В разделе 1.1 нужно указать реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (строки 020–040), а также сумму НДС к оплате (строки 050–080).

Раздел 2

Раздел 2 содержит информацию об акцизе, уплаченном компанией по всем видам подакцизных товаров, кроме этилового спирта. Здесь нужно указать общую сумму акциза и рассчитать акциз по каждому виду продукции отдельно.

Раздел 3

В этом разделе необходимо указать сведения об акцизе, который был уплачен при импорте этилового спирта из любого сырья:

код вида спирта и код вида подакцизной продукции, для изготовления которой предназначен этот спирт (согласно приложению № 5 к приказу ФНС № СА-7-3/765@),

код признака применения ставки акциза (согласно приложению № 6),

размер налоговой базы,

регистрационный номер извещения об уплате авансового платежа акциза.

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