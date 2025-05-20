Как заполнить и сдать уведомление об освобождении от НДС

До 20 мая организации и ИП, которые освобождены от уплаты НДС, обязаны предоставить в налоговую уведомление о продлении освобождения или об отказе от него.

В 2025 году компании и ИП могут не уплачивать НДС в следующих случаях:

при полном освобождении от НДС;

при освобождении на определенные виды деятельности по ст. 149 НК РФ;

при применении нулевой ставки.

Получить полное освобождение от НДС могут не только упрощенцы, но и организации на ОСНО, если размер их выручки за последние три месяца не превысил 2 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК).

Кто имеет право не платить НДС в 2025 году

1.Организации на общей системе налогообложения имеют право не платить НДС, если

их доход за последние три месяца составил не более 2 млн руб. (без учета налога),

это новая компания, которая работает менее трех месяцев (включая месяц регистрации).

Освобождение действует 12 месяцев или до тех пор, пока организация не превысит предельный размер выручки.

Льготы не распространяются на бизнес, чья деятельность связана с реализацией подакцизных товаров.

2.ИП и организации на УСН

В 2025 году упрощенцы с доходом более 60 млн руб. стали плательщиками НДС, те организации и ИП, которые зарабатывают меньше, автоматически получают освобождение от уплаты налога.

Если компания является налоговым агентом или импортирует товары из ЕАЭС, то она не имеет права на освобождение и обязана регулярно платить НДС.

Как продлить освобождение от уплаты НДС

Чтобы продолжить применять льготу, организации и ИП должны не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение, направить в налоговую уведомление и необходимые документы по п. 3 ст. 145 НК.

Компании подают выписку из книги продаж и из бухгалтерского баланса, ИП — выписку из книги продаж и выписку из КУДиР, которую можно составить по аналогии с выпиской из бухгалтерского баланса.

По товарам, работам и услугам, которые используются в период применения освобождения, нужно восстановить НДС, если по ним этот налог принимался к вычету.

Уведомление сдается по форме КНД 1150017, утв. приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@. Необходимо заполнить титульный лист и указать в поле «Сообщаю» код «2». Также нужно заполнить страницу со штрихкодом 2400 2035. Страницу со штрихкодом 2400 2028 заполнять не нужно.

Подробнее о том, как рассчитывать налог по разным ставкам, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025».

Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».