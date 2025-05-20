Как составить уведомление о контролируемых сделках за 2024 год по новой форме

До 20 мая включительно организации, которые в 2024 году заключали контролируемые сделки, должны подать уведомление о работе. Критерии сделок периодически меняются, как и форма или формат уведомления. Рассказываем, какие сделки признаются контролируемыми и как за них отчитаться, чтобы не получить штраф.

ФНС напоминает, что до 20 мая 2025 года компании, которые заключали контролируемые сделки в 2024 году, должны подать уведомление о них в налоговую. За несвоевременное представление отчетности можно получить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к таковым, если соблюдаются условия и суммовые критерии, установленные ст. 105.14 НК РФ.

Также любые сделки с офшорными компаниями являются контролируемыми, если сумма доходов по ним превышает 120 млн руб. по п. 3 ст. 105.14 НК.

Как заполнить уведомление

Документ необходимо составить по форме и формату из приказа ФНС от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@.

В обновленном варианте появилось три раздела — 1В, 1Г и Раздел 4. Она касаются сделок с контролируемыми лицами, которые подпадают под критерии, перечисленные в подп. 7 п. 3 ст. 105.16 НК.

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