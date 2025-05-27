Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль во 2 квартале

Согласно ст. 246 НК, налог на прибыль обязаны уплачивать российские компании, которые применяют общую систему налогообложения, а также зарубежные фирмы, ведущие свою деятельность через представительства или получающие доходы из российских источников.
Авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляют все компании на ОСНО. Вариантов таких платежей три:
каждый квартал — эта возможность ограничена величиной выручки;
каждый месяц с доплатой за квартал;
каждый месяц исходя из фактической прибыли.
Как рассчитывать ежемесячные авансовые платежи
Компании, которые обязаны уплачивать ежемесячные авансовые платежи, должны рассчитать сумму следующим образом:
1. На основе прибыли прошлого квартала
Вносить ежемесячные авансы нужно внести следующим образом:
разделить общую сумму квартального авансового платежа на три одинаковые суммы;
уплату проводить до 28 числа каждого из месяцев квартала.
После окончания квартала необходимо определить сумму аванса за период и размер доплаты. Он зависит от того, какой доход в действительности получила компания.
Чтобы рассчитать доплату, используйте следующую формулу:
Доплата = Аванс за текущий период — (Аванс за прошлый период + Сумма ежемесячных авансовых платежей за текущий квартал).
2. Исходя из фактической прибыли
В этом случае компании уплачивают налог по фактически полученной прибыли за прошлый месяц. Дата уплаты налога — 28 число месяца, следующего за отчетным. Аванс рассчитывается по формуле:
Аванс за отчетный период = Налогооблагаемая база × ставка налога — аванс за предыдущие периоды.
Как рассчитывать ежеквартальные авансовые платежи
Для начала сумма аванса рассчитывается по формуле:
Авансовый платеж за отчетный период = Налоговая база, исчисленная нарастающим итогом × ставка налога.
Далее нужно определить сумму налога к уплате на основании п. 1 ст. 287 НК:
Квартальный авансовый платеж, который подлежит доплате = сумма исчисленного нарастающим итогом аванса — авансовый платеж по итогам предыдущего отчетного периода.
В результате сумма итогового платежа за год уменьшается на сумму внесенных поквартально денежных средств.
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