Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль во 2 квартале

Завтра, 28 мая, крайний срок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в составе ЕНП. Рассказываем, кто должен их уплатить и как рассчитать сумму платежей во 2 квартале.

Согласно ст. 246 НК, налог на прибыль обязаны уплачивать российские компании, которые применяют общую систему налогообложения, а также зарубежные фирмы, ведущие свою деятельность через представительства или получающие доходы из российских источников.

Авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляют все компании на ОСНО. Вариантов таких платежей три:

каждый квартал — эта возможность ограничена величиной выручки;

каждый месяц с доплатой за квартал;

каждый месяц исходя из фактической прибыли.

Как рассчитывать ежемесячные авансовые платежи

Компании, которые обязаны уплачивать ежемесячные авансовые платежи, должны рассчитать сумму следующим образом:

1. На основе прибыли прошлого квартала

Вносить ежемесячные авансы нужно внести следующим образом:

разделить общую сумму квартального авансового платежа на три одинаковые суммы;

уплату проводить до 28 числа каждого из месяцев квартала.

После окончания квартала необходимо определить сумму аванса за период и размер доплаты. Он зависит от того, какой доход в действительности получила компания.

Чтобы рассчитать доплату, используйте следующую формулу: Доплата = Аванс за текущий период — (Аванс за прошлый период + Сумма ежемесячных авансовых платежей за текущий квартал).

2. Исходя из фактической прибыли

В этом случае компании уплачивают налог по фактически полученной прибыли за прошлый месяц. Дата уплаты налога — 28 число месяца, следующего за отчетным. Аванс рассчитывается по формуле:

Аванс за отчетный период = Налогооблагаемая база × ставка налога — аванс за предыдущие периоды.

Как рассчитывать ежеквартальные авансовые платежи

Для начала сумма аванса рассчитывается по формуле:

Авансовый платеж за отчетный период = Налоговая база, исчисленная нарастающим итогом × ставка налога.

Далее нужно определить сумму налога к уплате на основании п. 1 ст. 287 НК:

Квартальный авансовый платеж, который подлежит доплате = сумма исчисленного нарастающим итогом аванса — авансовый платеж по итогам предыдущего отчетного периода.

В результате сумма итогового платежа за год уменьшается на сумму внесенных поквартально денежных средств.

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