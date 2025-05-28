Какой бизнес может не платить страховые взносы

Все организации и ИП обязаны ежемесячно подавать уведомление и уплачивать страховые взносы. Однако некоторые предприниматели освобождены от этой обязанности. Разбираемся, кто и почему имеет на это право.

До 28 мая бухгалтеры должны перечислить страховые взносы за сотрудников в СФР. Однако некоторые предприниматели от этой обязанности освобождены. Рассказываем, в каких ситуациях ИП может не платить страховые взносы.

Как ИП рассчитывают и платят фиксированные страховые взносы

Фиксированные страховые взносы, или взносы «за себя» в 2025 году установлены в размере 53 658 рублей. Эта сумма распределяется на ОПС и ОМС.

Если ИП заработал за год более 300 тысяч рублей, то с суммы превышения он должен дополнительно уплатить взносы на ОПС в размере 1%.

Обязанность по уплате взносов не зависит от возраста ИП, социального статуса, вида осуществляемой деятельности и размера дохода в конкретном расчетном периоде.

Поэтому даже если деятельности у ИП совсем нет, но он состоит на учете в налоговой, взносы нужно платить. Пенсионеры-ИП также продолжают уплачивать взносы. И эти взносы влияют на перерасчет получаемой им пенсии.

Какие ИП могут не платить фиксированные взносы

1. Предприниматели-военные пенсионеры

С 2023 года страховые взносы не платят ИП — военных пенсионеров. То есть тех, кто получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

При этом ИП – военные пенсионеры по-прежнему должны платить за себя взносы на обязательное медицинское страхование. Рассчитывать их нужно по специальному тарифу — 19,8922 % от совокупного фиксированного размера страховых взносов.

В 2025 году размер взносов на ОМС — 10 673,76 рублей.

Право на освобождение ИП — военные пенсионеры должны подтвердить документально.

Для этого в налоговую по месту жительства предпринимателя необходимо направить:

заявление о прекращении обязанности по уплате взносов на ОПС по рекомендуемой форме из письма ФНС от 26.09.2024 № БС-4-11/11000@;

копию пенсионного удостоверения.

2. ИП на спецрежимах НПД и АУСН

В НК предусмотрено несколько периодов, когда ИП освобождаются от взносов (часть 7 ст. 430 НК)

3. Предприниматель проходит военную службу срочную, контрактную, альтернативную, добровольную

4. Приостановление деятельности ИП-адвоката

5. ИП находится в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Но не более 6 лет по всем случаям

6. ИП необосновано заключен под стражу

7. Предприниматель осуществляет уход за инвалидом первой группы, пожилым старше 80 лет, ребенком с инвалидностью

8. Невозможность заниматься бизнесом, если ИП — супруг или супруга военнослужащего или дипломата и уехал с ним на место несения службы. Но освобождение действует не более 5 лет

Для получения освобождения по любой из перечисленных причин предпринимателю потребуется заполнить заявление по рекомендуемой форме из письма ФНС от 19.10.2021 № БС-4-11/14780@ и вместе с подтверждающими документами отправить в ИФНС.

В качестве подтверждающих документов нужно предоставить:

копию военного билета или справку из военкомата;

декретный больничный лист и свидетельство о рождении;

справку из СФР;

справку из исправительного учреждения;

для супругов военных и дипломатов — справки из воинской части и об исполнении обязанностей за границей.

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