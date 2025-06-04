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Чек-лист для бухгалтера на июнь 2025 — отчетность и уплата налогов

Составили для вас удобную таблицу со сроками сдачи отчетности и уплаты налогов, кто сдает и в какой орган. Самая удобная шпаргалка для бухгалтера — сохраняйте!
Чек-лист для бухгалтера на июнь 2025 — отчетность и уплата налогов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сделали для вас удобную таблицу с главными отчетами для организаций и ИП, которые нужно сдать до 25 июня, а до 28 июня надо будет уплатить налоги.

Отчеты в июне 2025 г.

Вид отчетности

Срок сдачи

В какой орган

Кто сдает

Уведомление об использовании права на освобождение от НДС

20.06.2025 г.

ИФНС

налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК РФ

Уведомление о продлении освобождения от НДС или об отказе от него

20.06.2025 г.

ИФНС

налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК РФ

Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС

20.06.2025 г.

ИФНС

импортеры товаров из стран ЕАЭС по: принятым на учет товарам, а также платежу, который предусмотрен договором лизинга

Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 июня 2025 года, а так же о взносах, уплаченных за май 2025 года

25.06.2025 г.

ИФНС

налоговые агенты (юрлица и ИП)

Персонифицированные сведения о физических лицах за май 2025 года

25.06.2025 г

ИФНС

плательщики страховых взносов

ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности в случаях перевода на другую должность или перехода на ЭТК

25.06.2025 г.

СФР

работодатели

Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли за январь-май 2025 г.

25.06.2025 г.

ИФНС

организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ст. 287 НК РФ

Декларация по ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности

25.06.2025 г.

ИФНС

бизнес, применяющий ЕСХН

Декларация НДПИ за май 2025 г.

25.06.2025 г.

ИФНС

организации-пользователи недр

Декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН

25.06.2025 г.

ИФНС

организации и ИП на УСН

Декларация по акцизам

25.06.2025 г.

ИФНС

плательщики акцизов

Налоги в июне 2025 г.

Налог

Срок уплаты

Кто платит

Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 мая 2025 г.

5.06.2025 г.

налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК РФ

Уплата ежемесячных страховых взносов по травматизму

16.06.2025 г.

организации за сотрудников, ИП и специалисты, которые занимаются частной практикой

ЕНП: уплата косвенных налогов

20.06.2025 г.

импортеры товаров из стран ЕАЭС по: принятым на учет товарам, а также платежу, который предусмотрен договором лизинга

Уплата налога по АУСН

25.06.2025 г.

организации и ИП на АУСН

ЕНП: уплата аванса по налогу на прибыль во 2 кв.

30.06.2025 г.

организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ст. 287 НК РФ

ЕНП: уплата страховых взносов за май

30.06.2025 г.

плательщики страховых взносов

ЕНП: уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 июня 2025 г.

30.06.2025 г.

налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК РФ

ЕНП: уплата 1/3 НДС

30.06.2025 г.

плательщики НДС

ЕНП: уплата НДПИ

30.06.2025 г.

организации-пользователи недр

ЕНП: уплата акциза

30.06.2025 г.

плательщики акцизов

Уплата налога на профессиональный доход за май 2025 г.

30.06.2025 г.

физлица и ИП, применяющие НПД

Уплата единого налога по УСН в связи с прекращением деятельности или со сменой режима

30.06.2025 г.

организации и ИП на УСН

Уплата ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности

30.06.2025 г.

бизнес, применяющий ЕСХН

Мы подготовили для вас образцы всех форм отчетности уже с примерами заполнения, а также формулы и правила расчета налогов и добавили все эти полезные практические материалы в наш курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

В программе курса 250 видеоуроков, 8 практикумов, письменные работы и тесты для закрепления новых знаний. На курсе подробно разберем системы уплаты налогов ЕНП и ЕНС, расскажем, как заполнить платежку на уплату ЕНП, уведомление по суммам налогов для ЕНП и в какие сроки подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.

Вы научитесь рассчитывать налоги, страховые взносы и пособия, составлять отчетность любой сложности, принимать и увольнять сотрудников, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждут задачи по настройке и ведению учета в 1С, по заполнению различных форм отчетности и приказов.

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