Чек-лист для бухгалтера на июнь 2025 — отчетность и уплата налогов
Сделали для вас удобную таблицу с главными отчетами для организаций и ИП, которые нужно сдать до 25 июня, а до 28 июня надо будет уплатить налоги.
Отчеты в июне 2025 г.
Вид отчетности
Срок сдачи
В какой орган
Кто сдает
Уведомление об использовании права на освобождение от НДС
20.06.2025 г.
ИФНС
налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК РФ
Уведомление о продлении освобождения от НДС или об отказе от него
20.06.2025 г.
ИФНС
налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК РФ
Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС
20.06.2025 г.
ИФНС
импортеры товаров из стран ЕАЭС по: принятым на учет товарам, а также платежу, который предусмотрен договором лизинга
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 июня 2025 года, а так же о взносах, уплаченных за май 2025 года
25.06.2025 г.
ИФНС
налоговые агенты (юрлица и ИП)
Персонифицированные сведения о физических лицах за май 2025 года
25.06.2025 г
ИФНС
плательщики страховых взносов
ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности в случаях перевода на другую должность или перехода на ЭТК
25.06.2025 г.
СФР
работодатели
Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли за январь-май 2025 г.
25.06.2025 г.
ИФНС
организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ст. 287 НК РФ
Декларация по ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности
25.06.2025 г.
ИФНС
бизнес, применяющий ЕСХН
Декларация НДПИ за май 2025 г.
25.06.2025 г.
ИФНС
организации-пользователи недр
Декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН
25.06.2025 г.
ИФНС
организации и ИП на УСН
Декларация по акцизам
25.06.2025 г.
ИФНС
плательщики акцизов
Налоги в июне 2025 г.
Налог
Срок уплаты
Кто платит
Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 мая 2025 г.
5.06.2025 г.
налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК РФ
Уплата ежемесячных страховых взносов по травматизму
16.06.2025 г.
организации за сотрудников, ИП и специалисты, которые занимаются частной практикой
ЕНП: уплата косвенных налогов
20.06.2025 г.
импортеры товаров из стран ЕАЭС по: принятым на учет товарам, а также платежу, который предусмотрен договором лизинга
Уплата налога по АУСН
25.06.2025 г.
организации и ИП на АУСН
ЕНП: уплата аванса по налогу на прибыль во 2 кв.
30.06.2025 г.
организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ст. 287 НК РФ
ЕНП: уплата страховых взносов за май
30.06.2025 г.
плательщики страховых взносов
ЕНП: уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 июня 2025 г.
30.06.2025 г.
налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК РФ
ЕНП: уплата 1/3 НДС
30.06.2025 г.
плательщики НДС
ЕНП: уплата НДПИ
30.06.2025 г.
организации-пользователи недр
ЕНП: уплата акциза
30.06.2025 г.
плательщики акцизов
Уплата налога на профессиональный доход за май 2025 г.
30.06.2025 г.
физлица и ИП, применяющие НПД
Уплата единого налога по УСН в связи с прекращением деятельности или со сменой режима
30.06.2025 г.
организации и ИП на УСН
Уплата ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности
30.06.2025 г.
бизнес, применяющий ЕСХН
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