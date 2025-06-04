Чек-лист для бухгалтера на июнь 2025 — отчетность и уплата налогов

Составили для вас удобную таблицу со сроками сдачи отчетности и уплаты налогов, кто сдает и в какой орган. Самая удобная шпаргалка для бухгалтера — сохраняйте!

Сделали для вас удобную таблицу с главными отчетами для организаций и ИП, которые нужно сдать до 25 июня, а до 28 июня надо будет уплатить налоги.

Отчеты в июне 2025 г.

Вид отчетности Срок сдачи В какой орган Кто сдает Уведомление об использовании права на освобождение от НДС 20.06.2025 г. ИФНС налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК РФ Уведомление о продлении освобождения от НДС или об отказе от него 20.06.2025 г. ИФНС налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК РФ Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС 20.06.2025 г. ИФНС импортеры товаров из стран ЕАЭС по: принятым на учет товарам, а также платежу, который предусмотрен договором лизинга Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 июня 2025 года, а так же о взносах, уплаченных за май 2025 года 25.06.2025 г. ИФНС налоговые агенты (юрлица и ИП) Персонифицированные сведения о физических лицах за май 2025 года 25.06.2025 г ИФНС плательщики страховых взносов ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности в случаях перевода на другую должность или перехода на ЭТК 25.06.2025 г. СФР работодатели Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли за январь-май 2025 г. 25.06.2025 г. ИФНС организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ст. 287 НК РФ Декларация по ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности 25.06.2025 г. ИФНС бизнес, применяющий ЕСХН Декларация НДПИ за май 2025 г. 25.06.2025 г. ИФНС организации-пользователи недр Декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН 25.06.2025 г. ИФНС организации и ИП на УСН Декларация по акцизам 25.06.2025 г. ИФНС плательщики акцизов

Налоги в июне 2025 г.

Налог Срок уплаты Кто платит Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 мая 2025 г. 5.06.2025 г. налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК РФ Уплата ежемесячных страховых взносов по травматизму 16.06.2025 г. организации за сотрудников, ИП и специалисты, которые занимаются частной практикой ЕНП: уплата косвенных налогов 20.06.2025 г. импортеры товаров из стран ЕАЭС по: принятым на учет товарам, а также платежу, который предусмотрен договором лизинга Уплата налога по АУСН 25.06.2025 г. организации и ИП на АУСН ЕНП: уплата аванса по налогу на прибыль во 2 кв. 30.06.2025 г. организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ст. 287 НК РФ ЕНП: уплата страховых взносов за май 30.06.2025 г. плательщики страховых взносов ЕНП: уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 июня 2025 г. 30.06.2025 г. налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК РФ ЕНП: уплата 1/3 НДС 30.06.2025 г. плательщики НДС ЕНП: уплата НДПИ 30.06.2025 г. организации-пользователи недр ЕНП: уплата акциза 30.06.2025 г. плательщики акцизов Уплата налога на профессиональный доход за май 2025 г. 30.06.2025 г. физлица и ИП, применяющие НПД Уплата единого налога по УСН в связи с прекращением деятельности или со сменой режима 30.06.2025 г. организации и ИП на УСН Уплата ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности 30.06.2025 г. бизнес, применяющий ЕСХН

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