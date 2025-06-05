После череды проб и доработок 9 мая 2025 г. официально заработал сайт Единого реестра воинского учета. Рассказываем, как им пользоваться.

Единый реестр воинского учета создан в рамках реализации закона № 53-ФЗ и постановления Правительства от 19.04.2024 № 506. Его система автоматически собирает данные о военнообязанных гражданах напрямую из федеральных реестров, включая ЗАГС, ФНС, СФР, ГАИ (ГИБДД), Минздрав и Минсельхоз.

Основное предназначение реестра — автоматизация постановки и снятия с учета, а также актуализация сведений о гражданах.

С ноября 2024 года в России функционирует единый реестр воинского учета, который автоматизирует процессы постановки на учет, актуализации данных и уведомления граждан через портал Госуслуг. В тестовом режиме реестр работал в трех регионах: в республике Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областях.

9 мая 2025 г. сделали релиз уже общедоступного реестра воинского учета. Отвечаем на главные вопросы по работе с реестром.

Кому доступен личный кабинет

Организациям, за ĸоторыми заĸреплена обязанность по осуществлению воинсĸого учета в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 No 53-ФЗ.

Технические требования для работы с реестром

Доступ к личному кабинету для юридических лиц осуществляется исключительно через браузеры Яндекс или Chromium GOST, а также необходимо наличие установленного приложения КриптоПро версии CSP 5.0 R2 и выше с расширением КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Пожалуйста, попробуйте снова, выбрав один из этих браузеров и установив КриптоПро CSP, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Для чего нужен личный кабинет

Для своевременной и оперативной передачи сведений в военĸоматы в элеĸтронном виде.

Как получить доступ к личному кабинету

Необходимо авторизоваться.

Потребуется подтвержденная учетная запись организации.

Доступ предоставляется тольĸо сотрудниĸу, наделенному соответствующими полномочиями (ролью) на ведения воинсĸого учета внутри организации.

Какие виды сведений доступны для отправки

1. Сведения о приеме на работу (увольнении), зачислении в образовательную организацию (отчислении).

Срок передачи сведений: до 5 дней.

2. Изменения сведений сотрудников, необходимых для ведения воинского учета.

Срок передачи сведений: до 5 дней.

3. Сообщение о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Срок передачи сведений: до 3 дней.

4. Ежегодное предоставление списка граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в год достижения ими возраста 17 лет .

Срок передачи сведений: ежегодно, в срок до 1 ноября.

5. Ежегодное предоставление списка сотрудников/обучающихся в организации, подлежащих воинскому учету.

Срок передачи сведений: ежегодно, по согласованию с военкоматом.

Как передавать сведения

Войдите в личный ĸабинет организации через Госуслуги. Подготовьте файл-csv с данными в соответствии с форматом в личном кабинете организации. Убедитесь, что все данные в файле введены ĸорреĸтно. Выберите необходимый вид сведений и загрузите файл. Следите за статусом приема.

Если в файле будут ошибĸи, данные не будут приняты Реестром и выгрузĸу сведений придется повторить.

Какие штрафы грозят за нарушения в ведении воинского учета

За непредоставление списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет работодатель может получить штраф от 350 000 до 400 000 рублей (ст. 21.1 КоАП).

За несообщение или несвоевременное сообщение в военкомат сведений, необходимых для ведения воинского учёта (например: о приеме, увольнении) штраф может составить от 40 000 до 50 000 рублей для должностного лица (ст. 21.4 КоАП).

Как избежать ошибок при работе с Единым реестром воинского учета

С 9 мая 2025 года заработал электронный реестр воинского учета для организаций, и теперь у каждой организации есть обязанность подавать сведения через личный кабинет в электронном виде

Но без подводных камней точно не обойдется, тем более, что действующая версия сайта, наверняка, будет еще долго дорабатываться. Расскажем, как справляться с новыми задачами, на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

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Также вы получите пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов для подачи их через электронный реестр по правилам 2025 года и инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП.

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