🔥 С 11 июня подписка Клерк.Премиум станет на 50% дороже — успейте купить ее по старой цене

С 11 июня 2025 г. подписка Клерк.Премиум с уникальным контентом, доступным только подписчикам, будет стоить 14 000 руб. Сейчас вы можете оформить ее за 9 000 руб. Поспешите — сегодня, 10 июня, у вас есть последний шанс купить подписку по старой цене.

Мы обновили подписку Клерк.Премиум — сделали ее еще больше и полезнее! Чтобы наращивать количество экспертов для консультаций, спикеров для вебинаров, выпускать больше практических тренингов и материалы новых форматов, мы повышаем цену.

С 11 июня годовая подписка будет стоить 14 000 руб. Сегодня вы еще можете сэкономить и купить подписку за 9 000 руб. Не теряйте времени! У вас есть всего один день, чтобы оформить подписку по старой цене.

Что есть в подписке

Подписка — это лучший информационный помощник бухгалтера в работе, а также постоянная поддержка экспертов.

Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации. Сможете изучать новые инструменты и пробовать себя в разных сферах, например, в учете на маркетплейсах или работе с госзакупками.

Разборы, мини-курсы и записи вебинаров

При этом вы всегда будете в курсе изменений в законодательстве. Мы регулярно публикуем статьи-разборы законов, подборки писем Минфина, напоминания о сдаче отчетности и уплате налогов сразу с примерами.

Мы постоянно обновляем и актуализируем контент. Роскомнадзор только сообщил об ужесточении правил по работе с персданными, а мы уже записали мини-курс «Бывший работник отзывает персональные данные: как их уничтожить», провели два эфира с экспертами: «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления» и «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы», а также ответили на десяток вопросов на консультациях.

С 9 мая заработал электронный реестр воинского учета, и мы уже подготовили статьи с инструкциями по работе в личном кабинете и запланировали несколько вебинаров.

Справочники и инструменты для бухгалтера

В подписку Клерк.Премиум входят актуальные образцы документов и шаблоны с примерами заполнения, справочно-правовая система, калькуляторы для быстрого расчета отпускных, больничного листа и др., инструменты для проверки контрагентов, проверки сайта на наличие сервисов cookies и метрических программ, календарь бухгалтера, где указаны главные даты уплаты налогов и сдачи отчетности для всех режимов налогообложения, а еще различные справочники и т. д.

Онлайн-курсы

В подписке Клерк.Премиум есть более 60 онлайн-курсов по различным темам, где вы сможете получить новые навыки, научиться работать в бухгалтерских программах, актуализировать знания и даже освоить профессию с нуля. Курсы помогут вам в карьерном росте, становлении в новой сфере и увеличению своего дохода в офисе и на аутсорсе.

Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С

Вы узнаете, как правильно заполнять отчетность на УСН, много внимание уделим именно декларациям по УСН и НДС, научим вести операций в последней версии 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена онлайн-курса: 4 900 руб.

НДС: расчет, декларация, 1С

Вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам, сможете заполнять новую отчетность, декларацию по НДС, вести учет в 1С. Мы обновили программу и добавили актуальную информацию про ведение книги покупок и продаж, НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

Цена онлайн-курса: 4 900 руб.

Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена онлайн-курса: 4 900 руб.

Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена онлайн-курса: 4 900 руб.

Вы можете купить каждый онлайн-курс по 4 900 руб. или приобрести более 60 сразу за 9 000 руб. в год с подпиской, куда входит еще много других полезных знаний и инструментов.

Также с подпиской вы можете консультироваться у проверенных экспертов 24/7 по любым вопросам бухучета, налогов, кадров, права и 1С.

Все обучающие материалы доступны только подписчикам Клерк.Премиум. Успейте оформить подписку за 9 000 руб.! 11 июня цена вырастет на 50% и составит 14 000 руб.

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