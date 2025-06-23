Топ-7 вопросов по воинскому учету в июне 2025 г.

После запуска электронного реестра воинского учета у бухгалтеров и кадровиков, которые занимаются воинским учетом в организациях, прибавилось хлопот, так что вопросов стало поступать только больше. Мы сделали подборку самых популярных и важных вопросов бухгалтеров с ответами.

Ответили на самые популярные вопросы бухгалтеров и кадровиков по ведению воинского учета в июне 2025 г.

Вопрос №1. Что делать, если при приеме на работу военнообязанных сотрудников в их документах воинского учета обнаружились неточности

Если в документах воинского учета сотрудника обнаружили расхождение – можно сделать запрос в военкомат, в котором человек состоит на учете.

Кроме того, подп. «г» п. 30 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, предписывает компаниям информировать военкоматы об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях, а также подделках, неполном количестве листов.

Вопрос №2. Нужно ли вести воинский учет на дистанционных работников

Компании часто принимают на удаленную работу сотрудников из другого города, стоящих на воинском учете. На них нужно оформить карточку гражданина, подлежащего воинскому учету по форме № 10, а сведения о приеме направить в военкомат по месту жительства работника, где он стоит на учете.

На дистанционных работников воинский учет ведется по общим правилам.

Также законодательство о воинском учете не делает исключениедля совместителей: на них нужно оформить карточки и отправить сведения в военкомат. Но бывают исключения – иногда военкоматы просят не направлять сведения на совместителей.

Вопрос №3. Где должна храниться карточка на сотрудника, подлежащего воинскому учету (форма 10)

При приеме на работу военнообязанного сотрудника компания-работодатель заводит на него карточку гражданина, подлежащего воинскому учету по форме № 10. Эти карточки хранят на предприятии на всех таких работников.

Отправлять их в военкомат не нужно ни при приеме на работу, ни при увольнении.

Туда направляют сведения по утвержденным формам. Но в рамках ежегодной сверки данных воинского учета карточки по форме 10 можно привезти в военкомат.

Вопрос №4. Как получить доступ к личному кабинету на сайте реестрповесток.рф

На сайте реестрповесток.рф можно получить доступ к личному кабинету юрлица. Зайти в него можно только через браузеры Яндекс или Chromium GOST. Также нужно установить приложение КриптоПро версии CSP 5.0 R2 и выше с расширением КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Личный кабинет для ведения воинского учета в организациях доступен компаниям, которые обязаны вести воинский учет в соответствии с законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Он нужен для своевременной и оперативной отправки сведений в военкоматы в электронном виде.

Как получить доступ к личному кабинету:

авторизоваться на сайте;

нужна подтвержденная учетная запись организации;

доступ предоставляется только сотруднику, наделенному полномочиями по ведению воинского учета в компании.

Вопрос №5. Нужно ли проводить повторную сверку с военкоматом, после оформления нового сотрудника

Не реже одного раза в год бизнес проводит сверку с военкоматом по месту регистрации компании по спискам военнообязанных работников.

Если после проведения такой сверки трудоустроился сотрудник, который состоит на учете в том же военкомате, что и компания-работодатель, нужно сдать сведения по нему в течение пяти дней.

Проводить повторно сверку с военкоматом после этого не нужно.

Вопрос №6. Кто отвечает за воинский учет в компании с одним сотрудником

В ООО с одним сотрудником-директором он сам отвечает за воинский учет. На время его отпуска или больничного обязанности по ведению воинского учета можно ни на кого не возлагать.

В этом случае в приказ по ведению воинского учета можно не добавлять пункт о временном выполнении обязанностей на время отсутствия этого сотрудника.

Или можно добавить, что при временном убытии эти обязанности остаются на ответственном лице и исполняются им дистанционно. Либо их передача иному лицу (на усмотрение директора) оформляется отдельным приказом.

Вопрос №7. Какие сведения надо направить в военкомат при найме нового сотрудника, который старше предельного возраста запаса

Если в компанию трудоустраивается сотрудник старше предельного возраста пребывания в запасе – отправлять по нему сведения в военкомат не нужно.

Военнообязанный, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в нем, снимается военкоматом с воинского учета: ст. 53 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Направлять сведения по нему не надо.

Какие еще изменения ожидаются в воинском учете в 2025 году

9 мая по всей России заработал единый электронный реестр воинского учета. Теперь организации обязаны зарегистрироваться в нем и передавать сведения в военкомат по новым правилам. Но сайт еще дорабатывается, так что мало просто разобраться в нем, нужно подготовиться ко всем возможным нововведениям, чтобы не переживать из-за новых выросших штрафов. Научим вести воинский учет согласно последним изменениям на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

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