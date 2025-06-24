Как выбрать способ учета доходов селлерам на УСН в 2025 г.

Чтобы правильно рассчитать сумму налога с продажи товаров на маркетплейсах, упрощенцу нужно сначала определиться с методом учета доходов — при поступлении денежных средств или по отчету агента. Рассказываем, в чем разница и какой метод рекомендует налоговая.

Селлер на УСН может определить момент для учета дохода по двум методам.

Метод №1. По факту поступления денежных средств

В данном случае доход учитывается только после того, как маркетплейс перевел деньги на счет продавца (ст. 346.17 НК РФ). До этого момента селлер ими распоряжаться не может (ст. 845 ГК РФ).

У этого метода есть свои плюсы — налог нужно платить уже из фактически полученных средств, но если маркетплейс затягивает с выплатами, налог придется уплатить позже, с чем налоговая не всегда согласна.

Метод №2. По отчету агента

Согласно ст. 996, 1011 ГК РФ, налоговая признает доходом селлера деньги, перечисленные покупателями, даже если на этот момент они находятся у маркетплейса. В этом случае доход рассчитывается по дате отчета агента. ФНС указывает, что взаимозачет с комиссией маркетплейса — это тоже прибыль (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

С одной стороны, продавцу на УСН проще выбрать второй метод, так как на нем настаивает налоговая и даже 1С отдает предпочтение именно ему. Но с другой стороны, нужно брать в расчет, что если маркетплейс будет задерживать выплаты, то налоги придется платить, еще не получив фактическую прибыль на руки.

Что меняется в учете доходов и расходов на маркетплейсах в 2025 г.

Маркетплейсы остаются одной из самых перспективных ниш развития для бухгалтера, правда, из-за изменений налоговой реформы-2025 вести учет многих операций и сотрудничать с селлерами на УСН стало сложнее. К тому же в рамках кампании ИФНС по выявлению схем дробления, налоговая начала строже следить за работой селлеров на УСН.

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