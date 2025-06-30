Что проверить перед составлением отчета 6-НДФЛ
До 25 июля бухгалтеры должны составить отчет 6-НДФЛ по форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024).
Этим приказом утверждены также Порядок заполнения формы и ее электронный формат (приложения № 2 и 3 к приказу № ЕД-7-11/649@).
Чек-лист перед началом формирования отчета
✅︎ Все кадровые документы проведены: приемы/переводы/увольнения.
✅︎ Учтены все отпуска, командировки, больничные и другие отсутствия или дополнительные присутствия работников.
✅︎ Закрыты ГПХ-договоры.
✅︎ Данные по физическим лицам не дублируются и корректны.
✅︎ Итоговые суммы доходов и НДФЛ в отчёте совпадают с данными и регистров налогового и бухгалтерского учета.
✅︎ Доходы распределены по видам (основная зарплата, премии, районные коэффициенты, северные надбавки).
✅︎ Если есть доходы с новыми КБК (например, районные коэффициенты или северные надбавки), проверяем их выделение.
✅︎ Даты удержания НДФЛ соответствуют датам фактической выплаты дохода.
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