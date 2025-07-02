Новые уроки по ИИ в бухучете: как использовать искусственный интеллект в работе бухгалтера

Вы познакомитесь с самыми популярными нейросетями, научитесь проводить с их помощью финанализ, решать трудные задачи в 1С, работать с офферами и составлять первичку. Сможете быстрее и эффективнее справляться с рутинными обязанностями, повысите свою ценность как специалиста, который владеет современными инструментами.

Специально для нашего флагманского курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». мы записали пять новых уроков про искусственный интеллект в работе бухгалтера.

ИИ давно перестал быть только инструментом айтишников, им активно пользуются специалисты из других сфер — и бухгалтерия не исключение. Чтобы вы могли максимально эффективно использовать свое время, легко справляться с рутинными задачами и быстро находить нужные ответы, инструкции и шаблоны, мы записали главу про возможности ИИ и нейронных сетей в бухгалтерии.

Сюда вошли пять уроков, которые мы подготовили вместе с экспертами:

Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.

Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.

Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.

Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.

Ответы на вопросы Яндекс Алисы.

Какие нейронные сети вы освоите на курсе

На курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы научитесь работать с DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой.

Зачем бухгалтеру искусственный интеллект и нейронки

Искусственный интеллект может пригодиться в решении любых задач: от составления первички до настройки 1С.

DeepSeek и Perplexit помогут быстро составить первичные документы, здесь вы сможете начать писать код для 1С. Они позволят провести экспресс-анализ финансовых показателей, нагрузки и финансового состояния.

Программы помогут оперативно отобрать нормативную базу, проанализировать ее, напомнят о важных вопросах в первичном учете, бухгалтерском, налоговом учете, декларациях, о которых вы можете забыть, то есть позволят выстроить всю цепочку работы и даже поставят проводки.

Также чат-боты анализируют картинки из 1С и дают рекомендации, что в 1С можно исправить.

Программа Qwen прекрасно подходит для работы с изображениями и офферами, сайтом, лендингом и т.д. Так что бухгалтер может использовать ИИ как для решения текущих задач, так и бухгалтеры на аутсорсе могут составлять письма для клиентов, отвечать на вопросы и т. д.

Чему вы научитесь на курсе

На курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» подробно разберем системы уплаты налогов ЕНП и ЕНС, расскажем, как заполнить платежку на уплату ЕНП, уведомление по суммам налогов для ЕНП и в какие сроки подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, рассчитывать налоги, страховые взносы и пособия, составлять отчетность любой сложности, принимать и увольнять сотрудников, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.

Мы обновили программу курса профессиональной переподготовки, так что теперь вы сможете не только освоить бухгалтерию с нуля, изучить главные инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета, работы с кадрами и зарплатой, но и узнаете, как делать все это с помощью самых современных технологий.

На практике вы отработаете работу в базовых программах, которые необходимы бухгалтеру: Excel, Google Doc и Google таблицы, 1С, а также научитесь решать задачи любой сложности с помощью искусственного интеллекта.

Вы узнаете, какие нейронные сети подойдут бухгалтеру, как их настраивать, правильно задавать вопросы, чтобы получать точные результаты, которые пригодятся в работе.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение началось — присоединяйтесь!

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После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.