Анализ счета-фактуры, составление первички и подготовка к аудиту: топ-5 бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ

В 2025 году искусственный интеллект уже не конкурент бухгалтера, а помощник. Он позволит сэкономить время, снизит риск ошибок, позволит проводить клиентские консультации без поисковиков. Рассказываем, как выбрать ИИ под ваши задачи, как настроить платформу и применять, не нарушая закон.

В 2025 г. такие ИИ как DeepSeek, YandexGPT, ChatGPT (TenChat) бухгалтерам следует воспринимать не как свою замену, а как помощь коллеги в работе.

Сравнение самых популярных платформ ИИ для бухгалтера: как выбрать бот под ваши задачи

азе искусственного интеллекта.

Параметр Deepseek Yandex GPT Чат gpt (ChatGPT) в TenChat Бесплатный доступ есть есть есть Работа с текстами отлично рерайт хороший рерайт, информация по РФ не достоверная Работа с документами да, хорошо анализирует только в платной версии, дорого нет Число запросов в час До 30 5-10 Нет Лимиты запросов Нет ограничений по промтпу (текстовый запрос для нейросети) До 1 500 знаков вместе с ответом До 1 800 знаков вместе с ответом

Нет лучшего инструмента, а есть подходящий под задачу. И часто это — их комбинация.

Обработка первичных документов с помощью ИИ

Используйте ИИ для извлечение данных из накладной. Для этого нужно максимально конкретно сформулировать задачу:

Проанализируй текст товарной накладной. Извлеки в таблицу:

наименование товара

количество

цену за единицу

ставку НДС

сумму позиции

ИНН поставщика/покупателя

Проверка счета-фактуры

Выберите правильную формулировку и обязательно укажите вводные данные:

Проверь счёт-фактуру № [номер] от [дата] на соответствие ст. 169 НК РФ. Выдели ошибки жирным.

Особое внимание:

Правильность указания ИНН/КПП

Соответствие наименований

Корректность расчёта НДС

Генерация акта сверки

Поставьте ИИ задачу:

Создай шаблон акта сверки между [ваша компания] и [контрагент] за период [даты]. Включи блоки:

сальдо на начало

обороты по документам

итоговое сальдо

подписи сторон

Подготовка к аудиту: выявление рисков и недочетов

Запрос: проанализируй выписку за Q1 2025

Выдели:

Рискованные операции;

Расхождения в Книге покупок/продаж;

Суммы НДС к возмещению.

Результат:

Таблица с 8 рискованными сделками;

Сводка расхождений на 120 тыс. руб.;

Расчет возмещаемого НДС.

Найти нужный закон и получить разъяснение

Запрос: объясни, как применять ст. 172 НК РФ с 2025 года для ИП на УСН (доходы-расходы). Ответь кратко, с примерами расчета НДС к вычету.

Как сэкономить время на выполнении рутинных задач с помощью ИИ

Научим использовать максимум возможностей искусственного интеллекта в работе бухгалтера на обновленном курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы дополнили курс главой про ИИ для бухгалтера и записали новые уроки:

Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.

Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.

Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.

Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.

Ответы на вопросы Яндекс Алисы.

Теперь на курсе профпереподготовки вы сможете не только освоить бухгалтерию с нуля, изучить главные инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета, работы с кадрами и зарплатой, но и узнаете, как делать все это с помощью самых современных технологий.

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