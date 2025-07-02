Анализ счета-фактуры, составление первички и подготовка к аудиту: топ-5 бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ
В 2025 г. такие ИИ как DeepSeek, YandexGPT, ChatGPT (TenChat) бухгалтерам следует воспринимать не как свою замену, а как помощь коллеги в работе.
Сравнение самых популярных платформ ИИ для бухгалтера: как выбрать бот под ваши задачи
азе искусственного интеллекта.
Параметр
Deepseek
Yandex GPT
Чат gpt (ChatGPT) в TenChat
Бесплатный доступ
есть
есть
есть
Работа с текстами
отлично
рерайт хороший
рерайт, информация по РФ не достоверная
Работа с документами
да, хорошо анализирует
только в платной версии, дорого
нет
Число запросов в час
До 30
5-10
Нет
Лимиты запросов
Нет ограничений по промтпу (текстовый запрос для нейросети)
До 1 500 знаков вместе с ответом
До 1 800 знаков вместе с ответом
Нет лучшего инструмента, а есть подходящий под задачу. И часто это — их комбинация.
Обработка первичных документов с помощью ИИ
Используйте ИИ для извлечение данных из накладной. Для этого нужно максимально конкретно сформулировать задачу:
Проанализируй текст товарной накладной. Извлеки в таблицу:
наименование товара
количество
цену за единицу
ставку НДС
сумму позиции
ИНН поставщика/покупателя
Проверка счета-фактуры
Выберите правильную формулировку и обязательно укажите вводные данные:
Проверь счёт-фактуру № [номер] от [дата] на соответствие ст. 169 НК РФ. Выдели ошибки жирным.
Особое внимание:
Правильность указания ИНН/КПП
Соответствие наименований
Корректность расчёта НДС
Генерация акта сверки
Поставьте ИИ задачу:
Создай шаблон акта сверки между [ваша компания] и [контрагент] за период [даты]. Включи блоки:
сальдо на начало
обороты по документам
итоговое сальдо
подписи сторон
Подготовка к аудиту: выявление рисков и недочетов
Запрос: проанализируй выписку за Q1 2025
Выдели:
Рискованные операции;
Расхождения в Книге покупок/продаж;
Суммы НДС к возмещению.
Результат:
Таблица с 8 рискованными сделками;
Сводка расхождений на 120 тыс. руб.;
Расчет возмещаемого НДС.
Найти нужный закон и получить разъяснение
Запрос: объясни, как применять ст. 172 НК РФ с 2025 года для ИП на УСН (доходы-расходы). Ответь кратко, с примерами расчета НДС к вычету.
Как сэкономить время на выполнении рутинных задач с помощью ИИ
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Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.
Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.
Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.
Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.
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