Лучшие бесплатные нейросети для финансового анализа компании

Одним из самых простых и популярных инструментов ИИ сейчас является ChatGPT. Бот оперативно отвечает на любые вопросы, он умеет быстро находить нужную информацию и самостоятельно структурировать ее. Часто ChatGPT используется для создания инструкций, генерации текстов и офферов. Эта нейронная сеть может быть очень полезной и в работе бухгалтера, например, помочь в анализе больших данных или подготовить ответы на вопросы, кроме этого сервиса ИИ, также для финанализа подойдет Perplexity.
Как провести финанализ в Perplexity: инструкция для бухгалтера
Шаг 1: Подготовка и сбор данных
Соберите необходимые финансовые документы:
Баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о движении денежных средств.
Подготовьте ключевые показатели:
Коэффициенты ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и др.
Обеспечьте доступ к данным:
Можно загрузить файлы (Excel, CSV) или подготовить ссылки на внутренние базы данных.
Шаг 2: Использование Perplexity для поиска информации и анализа
Задайте конкретные вопросы:
Например: «Какой текущий уровень ликвидности у компании?»;
Или: «Какие основные причины снижения прибыли в последнем квартале?»
Используйте Perplexity для получения аналитики:
Введите запрос, связанный с вашими данными или задачами.
Перепроверьте полученную информацию — платформа поможет найти релевантные статьи, отчеты или объяснения.
Шаг 3: Анализ данных с помощью ИИ-инструментов
Обратитесь к встроенным функциям Perplexity:
Некоторые версии позволяют интегрировать таблицы или данные для автоматического анализа.
Используйте возможности генерации отчетов:
Запросите у ИИ краткий анализ финансовых показателей.
Например: «Проанализируй динамику выручки за последние три года» или «Определи основные риски на основе данных о задолженности».
Шаг 4: Построение выводов и рекомендаций
На основе полученной информации сформулируйте ключевые выводы:
Финансовое состояние компании;
Тренды и аномалии;
Возможные риски и возможности для улучшения.
Шаг 5: Создание отчетов и презентаций
Используйте собранную информацию для подготовки отчетов.
Вставляйте результаты анализа в презентации для руководства или инвесторов.
Советы по эффективному использованию Perplexity в финансах
Формулируйте точные вопросы — чем конкретнее запрос, тем более релевантный ответ получите.
Используйте дополнительные источники — платформы типа ChatGPT, аналитические отчеты, официальные данные.
Проверяйте полученную информацию — ИИ помогает быстро находить сведения, но важно их интерпретировать правильно.
Как интегрировать данные из Excel и 1С для анализа в Perplexity
1. Подготовка данных
Из Excel:
Убедитесь, что таблицы структурированы правильно:
Четкие заголовки колонок
Отсутствие дублирующихся или ошибочных данных
Сохраните файлы в популярных форматах: .xlsx, .csv
Из 1С:
Экспортируйте необходимые отчеты или данные:
В 1С есть встроенные функции экспорта в Excel или CSV
Можно настроить автоматический экспорт регулярных отчетов
2. Импорт данных в Perplexity
Вариант №1: Использование промежуточных инструментов (Excel/CSV + API)
Шаги:
Загрузите подготовленные файлы Excel или CSV на облачные платформы (Google Sheets, OneDrive, Dropbox).
Используйте API или интеграционные платформы (например, Zapier, Integromat) для автоматической передачи данных.
В Perplexity можно задавать вопросы на основе этих данных, если они доступны через подключенные источники.
Вариант №2. Использование внешних аналитических систем
Шаги:
Объедините данные из Excel и 1С в аналитическую платформу (Power BI, Tableau, Google Data Studio).
В этих системах создайте отчеты и визуализации.
Затем используйте Perplexity для получения комментариев или интерпретации этих отчетов — например, задавайте вопросы по результатам анализа.
3. Автоматизация процесса
Настройте автоматический экспорт из 1С:
Создайте регулярные отчеты с нужными данными.
Используйте скрипты (Python, PowerShell) для автоматической обработки файлов:
Объединение данных;
Предварительная обработка.
Интегрируйте эти скрипты с облачными хранилищами или API.
4. Использование данных в Perplexity
После загрузки или подготовки данных:
Задавайте Perplexity конкретные вопросы по этим данным.
Например: «Проанализируй финансовые показатели за последний квартал на основе предоставленных таблиц».
Или вставляйте выдержки из отчетов для получения комментариев.
Как еще Perplexity может помочь бухгалтеру
1. Быстрый поиск и получение информации
Описание:
Бухгалтеры часто ищут ответы на сложные вопросы по налогам, отчетности, стандартам учета.
Как помогает:
Задавайте вопросы на естественном языке, например:
«Какие налоговые ставки применимы в 2024 году?».
Perplexity быстро предоставит актуальную информацию или объяснения.
2. Объяснение сложных финансовых терминов и правил
Описание:
В бухгалтерии много специфической терминологии и нормативных актов.
Как помогает:
Получайте простые объяснения сложных понятий или нормативных требований.
3. Автоматизация подготовки отчетов и документов
Описание:
Используйте Perplexity для генерации текстовых частей отчетов, комментариев к финансовым данным или пояснений по сделкам.
Пример:
Вводите данные — получаете подготовленный текст для пояснений или описаний.
4. Помощь в анализе данных
Описание:
Задавайте вопросы о данных: например, «Объясни причины увеличения расходов за последний квартал» — и получайте интерпретацию на основе анализа данных (если интегрировать с аналитическими системами).
5. Обучение и повышение квалификации
Описание:
Получайте рекомендации по новым стандартам, изменениям в налоговом законодательстве или лучшим практикам бухгалтерского учета.
6. Поддержка при подготовке к аудитам
Описание:
Быстро находите ответы на вопросы аудиторов или подготовьте объяснения по финансовым операциям.
Лучшие нейронные сети для визуализации данных и автоматической генерации презентаций
1. Beautiful.ai
Описание:
Инструмент для автоматического создания профессиональных презентаций с помощью ИИ.
Особенности:
Автоматическая подборка дизайна и макета с учетом контента;
Быстрое создание презентаций на основе ваших данных и выводов;
Интуитивный интерфейс, подходит для быстрого оформления.
2. Designs.ai — Videomaker & Presentations
Описание:
Платформа, которая помогает создавать презентации и видеоролики автоматически.
Особенности:
Импортируете результаты анализа — получаете готовую презентацию или видео;
Использует ИИ для подбора шаблонов, шрифтов и графики.
3. Beautiful Slides (by Beautiful.ai)
Описание:
Специализированный инструмент для автоматического оформления слайдов на основе введенных данных или текста.
Особенности:
Генерация презентаций из текстовых описаний или данных;
Быстрое редактирование и настройка.
4. Canva с функциями AI
Описание:
Популярный онлайн-инструмент для создания презентаций, инфографики и отчетов.
Особенности:
Использует AI для автоматической подбора дизайна и элементов;
Можно быстро вставлять графики, диаграммы и комментарии.
5. Microsoft PowerPoint с Designer & Copilot
Описание:
В последних версиях PowerPoint встроены функции AI (Designer, Copilot), которые помогают автоматически создавать дизайн слайдов и даже генерировать текстовые блоки.
Особенности:
Автоматическая верстка слайдов на основе вашего контента;
Генерация предложений по улучшению презентации.
6. Beautiful.ai + ChatGPT/OpenAI API
Подход:
Используйте ChatGPT или подобные модели для генерации текста, а затем импортируйте его в Beautiful.ai или Canva для автоматического оформления.
Где научиться работать с ИИ-инструментами для бухгалтера
Искусственный интеллект может пригодиться бухгалтеру в решении любых задач: от составления первички до настройки 1С, помогает ускорить работу с текущими делами, освободить время для повышения квалификации. Научим использовать все возможности ИИ для бухгалтера на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».
Мы обновили программу курса и добавили уроки:
Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.
Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.
Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.
Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.
Ответы на вопросы Яндекс Алисы.
На курсе вы научитесь анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными, проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования.
Освоите программы ИИ DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой, которые помогут быстрее проводить анализ, рассчитывать риски и делать более точные финансовые прогнозы.
Вы станете востребованным специалистом, который умеет выполнять большое количество сложных задач оперативно и без ошибок не только за счет опыта, но и благодаря современным инструментам, ИИ и нейронным сетям.
Сейчас вы можете купить обновленный курс со скидкой 78%: 9 900 руб. вместо
44 900 руб.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию