Лучшие бесплатные нейросети для финансового анализа компании

Одним из самых простых и популярных инструментов ИИ сейчас является ChatGPT. Бот оперативно отвечает на любые вопросы, он умеет быстро находить нужную информацию и самостоятельно структурировать ее. Часто ChatGPT используется для создания инструкций, генерации текстов и офферов. Эта нейронная сеть может быть очень полезной и в работе бухгалтера, например, помочь в анализе больших данных или подготовить ответы на вопросы, кроме этого сервиса ИИ, также для финанализа подойдет Perplexity.