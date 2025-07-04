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Финансовый анализ
Лучшие бесплатные нейросети для финансового анализа компании

Лучшие бесплатные нейросети для финансового анализа компании

Используйте возможности ИИ, чтобы получить быструю и точную аналитику, визуализировать данные в виде графиков и дашбордов и составить презентацию для клиента в считанные минуты.

Одним из самых простых и популярных инструментов ИИ сейчас является ChatGPT. Бот оперативно отвечает на любые вопросы, он умеет быстро находить нужную информацию и самостоятельно структурировать ее. Часто ChatGPT используется для создания инструкций, генерации текстов и офферов. Эта нейронная сеть может быть очень полезной и в работе бухгалтера, например, помочь в анализе больших данных или подготовить ответы на вопросы, кроме этого сервиса ИИ, также для финанализа подойдет Perplexity.

Как провести финанализ в Perplexity: инструкция для бухгалтера

Шаг 1: Подготовка и сбор данных

  • Соберите необходимые финансовые документы:

    • Баланс;

    • Отчет о прибылях и убытках;

    • Отчет о движении денежных средств.

  • Подготовьте ключевые показатели:

    • Коэффициенты ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и др.

  • Обеспечьте доступ к данным:

    • Можно загрузить файлы (Excel, CSV) или подготовить ссылки на внутренние базы данных.

Шаг 2: Использование Perplexity для поиска информации и анализа

  • Задайте конкретные вопросы:

    • Например: «Какой текущий уровень ликвидности у компании?»;

    • Или: «Какие основные причины снижения прибыли в последнем квартале?»

  • Используйте Perplexity для получения аналитики:

    • Введите запрос, связанный с вашими данными или задачами.

    • Перепроверьте полученную информацию — платформа поможет найти релевантные статьи, отчеты или объяснения.

Шаг 3: Анализ данных с помощью ИИ-инструментов

  • Обратитесь к встроенным функциям Perplexity:

    • Некоторые версии позволяют интегрировать таблицы или данные для автоматического анализа.

  • Используйте возможности генерации отчетов:

    • Запросите у ИИ краткий анализ финансовых показателей.

    • Например: «Проанализируй динамику выручки за последние три года» или «Определи основные риски на основе данных о задолженности».

Шаг 4: Построение выводов и рекомендаций

  • На основе полученной информации сформулируйте ключевые выводы:

    • Финансовое состояние компании;

    • Тренды и аномалии;

    • Возможные риски и возможности для улучшения.

Шаг 5: Создание отчетов и презентаций

  • Используйте собранную информацию для подготовки отчетов.

  • Вставляйте результаты анализа в презентации для руководства или инвесторов.

Советы по эффективному использованию Perplexity в финансах

  • Формулируйте точные вопросы — чем конкретнее запрос, тем более релевантный ответ получите.

  • Используйте дополнительные источники — платформы типа ChatGPT, аналитические отчеты, официальные данные.

  • Проверяйте полученную информацию — ИИ помогает быстро находить сведения, но важно их интерпретировать правильно.

Как интегрировать данные из Excel и 1С для анализа в Perplexity

1. Подготовка данных

Из Excel:

  • Убедитесь, что таблицы структурированы правильно:

    • Четкие заголовки колонок

    • Отсутствие дублирующихся или ошибочных данных

  • Сохраните файлы в популярных форматах: .xlsx, .csv

Из 1С:

  • Экспортируйте необходимые отчеты или данные:

    • В 1С есть встроенные функции экспорта в Excel или CSV

    • Можно настроить автоматический экспорт регулярных отчетов

2. Импорт данных в Perplexity

Вариант №1: Использование промежуточных инструментов (Excel/CSV + API)

  • Шаги:

    • Загрузите подготовленные файлы Excel или CSV на облачные платформы (Google Sheets, OneDrive, Dropbox).

    • Используйте API или интеграционные платформы (например, Zapier, Integromat) для автоматической передачи данных.

    • В Perplexity можно задавать вопросы на основе этих данных, если они доступны через подключенные источники.

Вариант №2. Использование внешних аналитических систем

  • Шаги:

    • Объедините данные из Excel и 1С в аналитическую платформу (Power BI, Tableau, Google Data Studio).

    • В этих системах создайте отчеты и визуализации.

    • Затем используйте Perplexity для получения комментариев или интерпретации этих отчетов — например, задавайте вопросы по результатам анализа.

3. Автоматизация процесса

  • Настройте автоматический экспорт из 1С:

    • Создайте регулярные отчеты с нужными данными.

  • Используйте скрипты (Python, PowerShell) для автоматической обработки файлов:

    • Объединение данных;

    • Предварительная обработка.

  • Интегрируйте эти скрипты с облачными хранилищами или API.

4. Использование данных в Perplexity

  • После загрузки или подготовки данных:

    • Задавайте Perplexity конкретные вопросы по этим данным.

      • Например: «Проанализируй финансовые показатели за последний квартал на основе предоставленных таблиц».

  • Или вставляйте выдержки из отчетов для получения комментариев.

Как еще Perplexity может помочь бухгалтеру

1. Быстрый поиск и получение информации

  • Описание:
    Бухгалтеры часто ищут ответы на сложные вопросы по налогам, отчетности, стандартам учета.

  • Как помогает:

    • Задавайте вопросы на естественном языке, например:
      «Какие налоговые ставки применимы в 2024 году?».

      • Perplexity быстро предоставит актуальную информацию или объяснения.

2. Объяснение сложных финансовых терминов и правил

  • Описание:
    В бухгалтерии много специфической терминологии и нормативных актов.

  • Как помогает:

    • Получайте простые объяснения сложных понятий или нормативных требований.

3. Автоматизация подготовки отчетов и документов

  • Описание:

    • Используйте Perplexity для генерации текстовых частей отчетов, комментариев к финансовым данным или пояснений по сделкам.

  • Пример:

    • Вводите данные — получаете подготовленный текст для пояснений или описаний.

4. Помощь в анализе данных

  • Описание:

    • Задавайте вопросы о данных: например, «Объясни причины увеличения расходов за последний квартал» — и получайте интерпретацию на основе анализа данных (если интегрировать с аналитическими системами).

5. Обучение и повышение квалификации

  • Описание:

    • Получайте рекомендации по новым стандартам, изменениям в налоговом законодательстве или лучшим практикам бухгалтерского учета.

6. Поддержка при подготовке к аудитам

  • Описание:

    • Быстро находите ответы на вопросы аудиторов или подготовьте объяснения по финансовым операциям.

Лучшие нейронные сети для визуализации данных и автоматической генерации презентаций

1. Beautiful.ai

  • Описание:
    Инструмент для автоматического создания профессиональных презентаций с помощью ИИ.

  • Особенности:

    • Автоматическая подборка дизайна и макета с учетом контента;

    • Быстрое создание презентаций на основе ваших данных и выводов;

    • Интуитивный интерфейс, подходит для быстрого оформления.

2. Designs.ai — Videomaker & Presentations

  • Описание:
    Платформа, которая помогает создавать презентации и видеоролики автоматически.

  • Особенности:

    • Импортируете результаты анализа — получаете готовую презентацию или видео;

    • Использует ИИ для подбора шаблонов, шрифтов и графики.

3. Beautiful Slides (by Beautiful.ai)

  • Описание:
    Специализированный инструмент для автоматического оформления слайдов на основе введенных данных или текста.

  • Особенности:

    • Генерация презентаций из текстовых описаний или данных;

    • Быстрое редактирование и настройка.

4. Canva с функциями AI

  • Описание:
    Популярный онлайн-инструмент для создания презентаций, инфографики и отчетов.

  • Особенности:

    • Использует AI для автоматической подбора дизайна и элементов;

    • Можно быстро вставлять графики, диаграммы и комментарии.

5. Microsoft PowerPoint с Designer & Copilot

  • Описание:
    В последних версиях PowerPoint встроены функции AI (Designer, Copilot), которые помогают автоматически создавать дизайн слайдов и даже генерировать текстовые блоки.

  • Особенности:

    • Автоматическая верстка слайдов на основе вашего контента;

    • Генерация предложений по улучшению презентации.

6. Beautiful.ai + ChatGPT/OpenAI API

  • Подход:
    Используйте ChatGPT или подобные модели для генерации текста, а затем импортируйте его в Beautiful.ai или Canva для автоматического оформления.

Где научиться работать с ИИ-инструментами для бухгалтера

Искусственный интеллект может пригодиться бухгалтеру в решении любых задач: от составления первички до настройки 1С, помогает ускорить работу с текущими делами, освободить время для повышения квалификации. Научим использовать все возможности ИИ для бухгалтера на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Мы обновили программу курса и добавили уроки:

  • Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.

  • Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.

  • Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.

  • Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.

  • Ответы на вопросы Яндекс Алисы.

На курсе вы научитесь анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными, проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования.

Освоите программы ИИ DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой, которые помогут быстрее проводить анализ, рассчитывать риски и делать более точные финансовые прогнозы.

Вы станете востребованным специалистом, который умеет выполнять большое количество сложных задач оперативно и без ошибок не только за счет опыта, но и благодаря современным инструментам, ИИ и нейронным сетям.

Сейчас вы можете купить обновленный курс со скидкой 78%: 9 900 руб. вместо 44 900 руб.

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После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

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Клерк

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