Новый курс для главбуха: что такое симулятор учета в 1С и как пройти стажировку в трех компаниях за время учебы

«Простой» бухгалтер всегда будет в цене, но вырасти и удержаться на должности главбуха только с базовыми навыками не получится. Сейчас работодатели ждут понимания управленки, основ финанализа, налоговой оптимизации и работы на маркетплейсах. Сколько курсов надо пройти, чтобы все это освоить? Только один наш новый курс «Профессия главный бухгалтер».

За последний месяц мы просмотрели более 100 вакансий для главных бухгалтеров — как вы думаете, чего ждут работодатели? Ведение первички, расчет налогов, работа в Excel, учет в 1С, составление отчетности для налоговой и СФР… Это все даже не обсуждается, но это далеко не полный список.

Также работодатели, которые готовы платить главбуху от 100 000 руб., ждут от кандидата, что он хорошо разбирается в нескольких режимах налогообложения, может вести учет и на ОСНО, и на УСН, и работать с патентом.

Большой спрос на бухгалтеров, которые умеют работать с ЭДО, а также справляться с учетом на маркетплейсах.

Работодатели ищут специалистов, которые понимают основы налогового планирования и могут помочь руководителю в оптимизации налогообложения, а также отстоять интересы компании во время проверок.

От главбуха ждут навыки ведения не только бухгалтерского и налогового учета, но еще и управленки для решения более сложных управленческих и стратегических задач.

Сколько нужно денег, чтобы освоить самые востребованные навыки и получить должность главбуха

Мы посчитали, что отдельные курсы по управленческому учету, финансовому анализу, работе с ЭДО, учету на маркетплейсах, настройке последней версии 1С, учету на УСН и ОСНО отдельно, налоговому планированию, основам налоговой оптимизации, кадровому учету, защите при налоговых проверках — обойдется в более чем 150 000 руб.

Но у нас есть другое предложение — наш новый курс профпереподготовки «Профессия главный бухгалтер». Мы разработали его вместе с экспертами из разных сфер — технической части, разработчиков платформ СБИС, Такском, Контур Диадок, 1С, а также специалистами по учету, аудиту, налогам, финансам и т. д.

Всего мы записали более 200 видеоуроков, подготовили для мастер-классов самые свежие бланки и шаблоны, сделали для вас инструкции со скриншотами и подсказками — те материалы, которые будут помогать вам в работе даже после прохождения курса.

Но главная фишка курса и доказательство его 100% ориентирования на практику — это симулятор Главного бухгалтера. На время обучения вы получаете бесплатный доступ к полноценной 1С и под руководством наших экспертов работаете с реальными задачами.

Вы будете отрабатывать все новые знания на учете трех организаций в 1С:ООО на УСН, ООО на ОСНО и ИП.

Обучение на одном этом курсе стоит в несколько раз дешевле, но вы также освоите все необходимые навыки, которые позволят вам занять должность главбуха в крупной организации или начать работать на себя на аутсорсе. У вас будет достаточно знаний, чтобы начать с ИП и вырасти до собственной компании.

Сколько нужно времени, чтобы пройти этот курс

Все зависит от вашего собственного темпа и графика. Чтобы качественно освоить весь материал, нужно в среднем полгода, но вы можете пройти курс быстрее или медленнее в зависимости от вашей нагрузки.

Несмотря на то, что график вы строите сами, мы всегда рядом. У вас будет персональный куратор в чате 24/7 и шесть онлайн-встреч с экспертами каждый месяц.

После обучения вы получите диплом о профпереподготовке на 256 часов, внесенный в реестр ФИС ФРДО.

Чему вы научитесь всего за полгода

За это время вы освоите бухучет на ОСНО, УСН, ЕСХН, патенте, станете универсальным специалистом — сможете сотрудничать с крупным бизнесом на ОСНО и небольшими ИП.

Узнаете, как правильно оформлять кассовые и банковские документы, будете уверенно вести учет наличных и безналичных операций.

Вы освоите процесс заключения договоров с учетом налоговых рисков и экономической обоснованности, научитесь правильно проверять контрагентов и минимизировать риски.

На курсы вы узнаете, как вести учет капитальных вложений, ОС, НМА, финансовых вложений и займов, работать с кадрами — составлять трудовые договоры, сотрудничать с самозанятыми и физлицами по ГПХ, начислять зарплату, удерживать налоги, оформлять отпускные, больничные и пособия.

Вы научитесь составлять бухгалтерскую финансовую отчетность, рассчитывать налоги, составлять отчетность и заполнять декларации по новым формам. Узнаете законные методы налоговой оптимизации и правила поведения во время налоговых проверок.

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