Пять полезных функций 1С, о которых вы могли не знать, но они точно упростят вам работу

Знание программы 1С — одно из основных требований работодателей. Потому что с 1С вести учет быстрее, проще и надежнее, нужен только специалист, который знает, как получить максимум пользы от ПО. Делимся секретами бывалых бухгалтеров: пять секретных функций, которые упростят вам жизнь, освободят время для повышения квалификации и карьерного роста.

Какие бухгалтерские задачи решает 1С

Бухгалтер в 1С выполняет широкий спектр операций, связанных с учетом и отчетностью. Вот основные из них:

Ввод и регистрация первичных документов — оформление счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ, платежных поручений и других первичных документов.

Учет расчетов с контрагентами — ведение учета дебиторской и кредиторской задолженности, контроль оплат, начисление и списание долгов.

Расчет налогов и взносов — автоматический расчет налоговых обязательств (НДС, налог на прибыль, налог на имущество и др.), взносов в фонды.

Формирование бухгалтерской проводки — автоматическая или ручная регистрация операций в виде бухгалтерских проводок для отражения в учете.

Обработка банковских операций — учет поступлений и списаний по банковским счетам, сверка остатков.

Расчет заработной платы и кадровый учет — начисление зарплаты, удержаний, налогов с сотрудников, ведение кадровых данных.

Формирование отчетности — подготовка налоговых деклараций, баланс, отчет о прибылях и убытках, статистическая отчетность и другие формы.

Контроль соответствия данных законодательству — проверка правильности заполнения документов и расчетов согласно актуальным нормативам.

Аналитика и контроль финансовых показателей — формирование аналитических отчетов для руководства по финансовым результатам, затратам и доходам.

Обеспечение документооборота — хранение электронных копий документов, автоматизация процессов согласования и утверждения.

Причем, решаются задачи в разных конфигурациях 1С. Например, ввод первичных документов, проведение операций по разным системам налогообложения (УСН, ОСНО), учет товаров, материалов, основных средств и услуг удобнее вести в 1С:Бухгалтерия. А более профильные задачи в специализированных ПО. Например, вести кадровый учет, начислять зарплату, НДФЛ, страховые взносы и формировать отчеты для ФНС и ПФР проще в 1С:ЗУП.

Пять функций 1С, которые помогут работать эффективнее

Мы часто решаем однотипные задачи по накатанному сценарию — это может быть трудно, занимать слишком много времени, но мы продолжаем так делать по привычке. Зачем? Если упростить жизнь могут простые функции 1С, в которой бухгалтер проводит большую часть работы. Причем, возможно, вы знали об этих возможностях ПО, но так и не решались что-то поменять. И зря! Смотрите, как много полезного для бухгалтера еще скрывается в 1С.

Функция №1. Автоматическая сверка данных с контрагентами и банками

В 1С есть встроенные инструменты для автоматической сверки остатков и операций с банковскими выписками и контрагентами, что помогает быстро выявлять расхождения и избегать ошибок.

Функция №2. Настройка правил автоматического распределения расходов

Можно создавать правила для автоматического распределения затрат по проектам, статьям или подразделениям, что существенно ускоряет подготовку управленческой отчетности.

Функция №3. Использование шаблонов проводок и документов

Создавать собственные шаблоны для часто повторяющихся операций (например, начисление зарплаты или амортизации), чтобы быстро их применять без ручного ввода.

Функция №4. Интеграция с электронным документооборотом (ЭДО)

Возможность автоматической отправки и получения электронных счетов-фактур, актов и других документов прямо из системы — значительно сокращает бумажную работу и ускоряет документооборот.

Функция №5. Планирование и контроль сроков платежей и отчетности

В 1С можно настроить напоминания о предстоящих платежах, сроках сдачи отчетности или аудита, что помогает избегать штрафных санкций за просрочку.

Достаточно ли одной 1С:Бухгалтерия, чтобы зарабатывать больше конкурентов

Типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия вполне хватает для ведения учета в организациях на разных системах налогообложения, но, например, дополнительные знания в 1С:ЗУП сделают работу еще проще и надежнее, главное знать самые необходимые функции.

Для курса профпереподготовки «Профессия главный бухгалтер» мы разработали настоящий симулятор работы бухгалтера в 1С. Представьте, что вы не просто изучаете бухгалтерию на курсах по видео или статьям, а ведете учет в реальных условиях — как на работе — и выходите с настоящим опытом.

На время обучения вы получите доступ к полной версии 1С, чтобы иметь возможность вести полный цикл учета в трех компаниях:

ООО на УСН;

ООО на ОСНО;

ИП.

Вы проводите операции, закрываете месяц и сдаете отчетность — точно как в реальной работе. Работаете с первичными документами, кассой, расчетным счетом, товарами и основными средствами. Находите и исправляете ошибки — чтобы больше никогда их не повторять.

В 1С: ЗУП вы оформляете прием и увольнение сотрудников, начисляете зарплату, НДФЛ и страховые взносы без риска штрафов. Готовите отчеты для налоговой и ПФР. Работаете с приказами, табелями учета рабочего времени и расчетными листками.

Никаких абстрактных заданий. Вы делаете то же самое, что и на работе, но без риска ошибок и штрафов.

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