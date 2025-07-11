Пять полезных функций 1С, о которых вы могли не знать, но они точно упростят вам работу
Какие бухгалтерские задачи решает 1С
Бухгалтер в 1С выполняет широкий спектр операций, связанных с учетом и отчетностью. Вот основные из них:
Ввод и регистрация первичных документов — оформление счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ, платежных поручений и других первичных документов.
Учет расчетов с контрагентами — ведение учета дебиторской и кредиторской задолженности, контроль оплат, начисление и списание долгов.
Расчет налогов и взносов — автоматический расчет налоговых обязательств (НДС, налог на прибыль, налог на имущество и др.), взносов в фонды.
Формирование бухгалтерской проводки — автоматическая или ручная регистрация операций в виде бухгалтерских проводок для отражения в учете.
Обработка банковских операций — учет поступлений и списаний по банковским счетам, сверка остатков.
Расчет заработной платы и кадровый учет — начисление зарплаты, удержаний, налогов с сотрудников, ведение кадровых данных.
Формирование отчетности — подготовка налоговых деклараций, баланс, отчет о прибылях и убытках, статистическая отчетность и другие формы.
Контроль соответствия данных законодательству — проверка правильности заполнения документов и расчетов согласно актуальным нормативам.
Аналитика и контроль финансовых показателей — формирование аналитических отчетов для руководства по финансовым результатам, затратам и доходам.
Обеспечение документооборота — хранение электронных копий документов, автоматизация процессов согласования и утверждения.
Причем, решаются задачи в разных конфигурациях 1С. Например, ввод первичных документов, проведение операций по разным системам налогообложения (УСН, ОСНО), учет товаров, материалов, основных средств и услуг удобнее вести в 1С:Бухгалтерия. А более профильные задачи в специализированных ПО. Например, вести кадровый учет, начислять зарплату, НДФЛ, страховые взносы и формировать отчеты для ФНС и ПФР проще в 1С:ЗУП.
Пять функций 1С, которые помогут работать эффективнее
Мы часто решаем однотипные задачи по накатанному сценарию — это может быть трудно, занимать слишком много времени, но мы продолжаем так делать по привычке. Зачем? Если упростить жизнь могут простые функции 1С, в которой бухгалтер проводит большую часть работы. Причем, возможно, вы знали об этих возможностях ПО, но так и не решались что-то поменять. И зря! Смотрите, как много полезного для бухгалтера еще скрывается в 1С.
Функция №1. Автоматическая сверка данных с контрагентами и банками
В 1С есть встроенные инструменты для автоматической сверки остатков и операций с банковскими выписками и контрагентами, что помогает быстро выявлять расхождения и избегать ошибок.
Функция №2. Настройка правил автоматического распределения расходов
Можно создавать правила для автоматического распределения затрат по проектам, статьям или подразделениям, что существенно ускоряет подготовку управленческой отчетности.
Функция №3. Использование шаблонов проводок и документов
Создавать собственные шаблоны для часто повторяющихся операций (например, начисление зарплаты или амортизации), чтобы быстро их применять без ручного ввода.
Функция №4. Интеграция с электронным документооборотом (ЭДО)
Возможность автоматической отправки и получения электронных счетов-фактур, актов и других документов прямо из системы — значительно сокращает бумажную работу и ускоряет документооборот.
Функция №5. Планирование и контроль сроков платежей и отчетности
В 1С можно настроить напоминания о предстоящих платежах, сроках сдачи отчетности или аудита, что помогает избегать штрафных санкций за просрочку.
Достаточно ли одной 1С:Бухгалтерия, чтобы зарабатывать больше конкурентов
Типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия вполне хватает для ведения учета в организациях на разных системах налогообложения, но, например, дополнительные знания в 1С:ЗУП сделают работу еще проще и надежнее, главное знать самые необходимые функции.
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В 1С: ЗУП вы оформляете прием и увольнение сотрудников, начисляете зарплату, НДФЛ и страховые взносы без риска штрафов. Готовите отчеты для налоговой и ПФР. Работаете с приказами, табелями учета рабочего времени и расчетными листками.
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