🤔❓Что отвечать на уведомление с Госуслуг о включении в реестр воинского учета

В июле 2025 года жители Москвы, Татарстана, Магаданской обл. и других регионов получили уведомление о включении в реестр воинского учета. Система предлагает пройти авторизацию в реестре повесток и проверить свой статус. Даже если вы проигнорируете сообщение, через неделю повестка будет считаться врученной.

В июле 2025 года жители страны начали получать уведомления о том, что их внесли в электронный реестр воинского учета на портале Госуслуги. Сообщения уже получают жители Москвы, Московской и Сахалинской областей, Мордовии, Татарстана, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Что значит уведомление о внесении сведений в реестр воинского учета

В уведомлении просят перейти в реестр электронных повесток и пройти там авторизацию, чтобы получить выписку о своих данных. Для регистрации нужно иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах, а если его нет, то зарегистрироваться.

Образец уведомления на Госуслугах о включении в Реестр воинского учета

Сам факт уведомления не значит, что вам пришла повестка, это лишь значит, что в реестр поступили какие-то сведения, и узнать какие именно можно после регистрации.

Подобные уведомления приходили во время осеннего призыва в 2024 году. Тогда власти тестировали электронные повестки в Рязанской и Сахалинской областях и Республике Марий Эл.

Что такое реестр воинского учета

Единый реестр воинского учета создан в рамках реализации закона № 53-ФЗ и постановления Правительства от 19.04.2024 № 506. Его система автоматически собирает данные о военнообязанных гражданах напрямую из федеральных реестров, включая ЗАГС, ФНС, СФР, ГАИ (ГИБДД), Минздрав и Минсельхоз.

Основное предназначение реестра — автоматизация постановки и снятия с учета, а также актуализация сведений о гражданах.

С ноября 2024 года в России функционирует единый реестр воинского учета, который автоматизирует процессы постановки на учет, актуализации данных и уведомления граждан через портал Госуслуг. В тестовом режиме реестр работал в трех регионах: в республике Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областях.

9 мая 2025 г. сделали релиз уже общедоступного реестра воинского учета. Теперь работодатели могут передавать сведения о военнообязанных сотрудниках в военкомат через личный кабинет на сайте.

Что делать, если вы получили уведомление на Госуслугах

Уведомление на Госуслугах еще не говорит о том, что вам пришла повестка в армию.

Поэтому бояться сообщения не стоит. Наоборот авторизация с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги позволит запросить выписку из реестра воинского учета в личном кабинете реестра повесток и узнать свой статус.

Даже если вы проигнорируйте наличие повестки, через семь дней она все равно будет считаться врученной.

Вы не сможете выезжать за границу, а если вовремя не явитесь в военкомат, то наложат запрет на управление транспортными средствами, регистрацию имущества, получение кредитов, а также на регистрацию в качестве ИП и самозанятого.

Как использовать электронный реестр воинского учета и реестр повесток

Чтобы нововведения не застали вас врасплох и не заставили нервничать, нужно хорошо разобраться в теме воинского учета, тем более, что он актуален для всех компаний и ИП с сотрудниками.

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