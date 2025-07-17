Как заполнить 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года в 1С: инструкция со скринами из 1С

На каком бланке нужно отчитываться за полугодие 2025 года
В 2025 году налоговые агенты обязаны предоставлять расчет 6-НДФЛ на бланке, который утвержден приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.
Этот же приказ включает порядок заполнения расчета и его электронный формат (приложения № 2 и 3).
Форма расчета действует с 2024 года. Новую форму ввели из-за изменений в порядке уплаты налога на доходы физических лиц, поскольку с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять удержанный НДФЛ в бюджет дважды в месяц:
не позднее 28 числа текущего месяца — в отношении доходов, выплаченных в период с 1 по 22 число;
не позднее 5 числа следующего месяца — в отношении доходов, выплаченных с 23 по 31 число.
Эти изменения и отражены в 6-НДФЛ образца 2024 года: расчет содержит поля для внесения сумм налога по шести срокам перечисления. Также приказ ЕД-7-11/1@ скорректировал наименования разделов и строк.
Какую форму 6-НДФЛ выбрать: бумажную или электронную
Формат отчета зависит от количества сотрудников. Если вы делали выплаты более чем на 10 работников, то 6-НДФЛ нужно сдавать только в электронном виде.
Если же получателей было менее 10, вы можете выбрать электронный или бумажный вариант.
Когда и куда сдавать 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 г.
Расчет 6-НДФЛ нужно сдать в ИФНС по месту нахождения организации или по месту жительства для ИП.
Крайний срок сдачи формы 6-НДФЛ за первое первое полугодие — 25 июля 2025 года.
Как заполнить титульный лист 6-НДФЛ в 1С
На этом этапе все стандартно: ИНН, КПП, наименование налогового агента, ОКТМО, ФИО подписанта, номер телефона и т. д.
Код отчетного периода для расчета за первое полугодие — 31.
Код по месту нахождения (учета) — 214, если отчитывается юрлицо, 120 — если ИП по месту жительства.
Обратите внимание! После переезда 6-НДФЛ нужно сдать по новому месту учета.
Если в течение года сменили юридический адрес, то 6-НДФЛ за предыдущий период нужно сдать по новому месту учета. При этом отправляют два расчета: по старому ОКТМО и по новому.
По старому ОКТМО на титульном листе указывают новый КПП и код места представления. Сведения по налогу пишут нарастающим итогом с начала года по момент смены юрадреса.
По новому ОКТМО данные по налогу указывают нарастающим итогом с момента постановки на учет по новому адресу и до конца года.
Сдавать два расчета по двум ОКТМО придется до конца года.
Как заполнить первый раздел 6-НДФЛ в 1С
В раздел 1 расчета 6-НДФЛ включают налог, который удержали и должны были перечислить с 1 апреля по 30 июня 2025 года. При этом по каждому КБК заполняется отдельный лист.
Так нужно проверять строки:
Строка 6-НДФЛ
Как заполнить
020 — сумма доходов
Соответствует общей сумме начисленного дохода за отчетный период. Сравните с данными расчетных регистров.
Строки 021 - 026
Налог с разбивкой по шести срокам уплаты: с 1 по 22 и с 23 по 31 число каждого месяца
Строка 030
НДФЛ, который вы вернули физлицам (если ранее была допущена ошибка и налоговый агент излишне удержал налог, то его нужно вернуть физлицу)
Строки 031-036
Заполняют также по шести периодам
Важно, что в 6-НДФЛ за полугодие:
включается — зарплата за вторую половину марта 2025, выплаченная в апреле 2025, а также исчисленный/удержанный/подлежащий перечислению НДФЛ;
не отражаются — з
арплата за вторую половину июня, выплаченная в июле 2025, а также НДФЛ с нее.
Как заполнить второй раздел 6-НДФЛ в 1С
В нем налоговый агент показывает расчет налога на доходы физических лиц в разрезе применяемых ставок. Это значит, что если в компании есть физические лица, в отношении которых применяются иные от 13% ставки НДФЛ, например, 15 или 30%, раздел 2 нужно заполнить по каждой налоговой ставке.
Строки 110, 120 и 130 предназначены для отражения численности работников, сумм начисленных доходов и примененных налоговых вычетов соответственно, а строка 131 — это разница строк 120 и 130. Именно от значения строки 131 нужно считать НДФЛ для заполнения строки 140.
В строках 161–166 отразите разбивку НДФЛ по периодам удержания в апреле–июне. Обратите внимание, что сумма в строке 160 может отличаться от показателя строки 140. Строка 170 показывает суммы налога, которые не смог удержать налоговый агент, например, если доход кому-либо из физических лиц был выплачен только в натуральной форме.
Как составлять отчеты за полугодие 2025 г. в 1С
На носу сдача отчетности за полугодие / 2 квартал 2025 года. Несмотря на то, что формы будут те же, что и в 1 квартале, но они все-таки новые и ошибок не избежать. Чтобы вы не наступили на старые грабли, мы сделали для вас полный разбор недочетов по прошлой квартальной отчетности и добавили актуальные формы документов в программу онлайн-курса «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».
На курсе вы научитесь оставлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность, работать по новым ФСБУ, сможете разобраться во всех изменениях законодательства в учете и налогах 2025 года.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 4 900 руб. вместо
15 990 руб.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию