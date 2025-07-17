Как заполнить 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года в 1С: инструкция со скринами из 1С

На каком бланке нужно отчитываться за полугодие 2025 года

В 2025 году налоговые агенты обязаны предоставлять расчет 6-НДФЛ на бланке, который утвержден приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

Этот же приказ включает порядок заполнения расчета и его электронный формат (приложения № 2 и 3).

Форма расчета действует с 2024 года. Новую форму ввели из-за изменений в порядке уплаты налога на доходы физических лиц, поскольку с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять удержанный НДФЛ в бюджет дважды в месяц:

не позднее 28 числа текущего месяца — в отношении доходов, выплаченных в период с 1 по 22 число;

не позднее 5 числа следующего месяца — в отношении доходов, выплаченных с 23 по 31 число.

Эти изменения и отражены в 6-НДФЛ образца 2024 года: расчет содержит поля для внесения сумм налога по шести срокам перечисления. Также приказ ЕД-7-11/1@ скорректировал наименования разделов и строк.