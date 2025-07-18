🔥 Самые свежие онлайн-курсы «Клерка» по 4 900 руб.

С 1 сентября 2025 г. заработает большое количество изменений в ТК. Научим по-новому считать средний заработок для отпускных, оформлять командировки и высчитывать премии на новом курсе «Расчет среднего заработка – 2025», а если с возникнут проблемы и приедет налоговая, то подготовиться к проверкам и выстроить защиту поможет курс «Налоговые проверки — 2025».

Этой осенью бухгалтера ждет целый парад новшеств: с 1 сентября 2025 г. в силу вступают новые правила по расчету среднего заработка для отпускных, больничных и пособий, меняется порядок оформления и оплаты командировок, выдачи премий и работы с несовершеннолетними.

У вас есть всего 2 месяца, чтобы переучиться и начать смело и уверенно работать по новым правилам. Поможем вам быстро освоить необходимые навыки, дадим готовые формулы и шаблоны расчетов отпускных, пособий, командировочных и премий на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025».

Вам не придется ничего искать вручную, мы собрали все необходимое в одном месте — осталось подставить ваши параметры и сделать быстрые и точные расчеты.

Какие нововведения разберем на курсе

На курсе мы обсудим большое количество важных изменений в законах, без которых бухгалтеры и кадровики просто не смогут работать с 1 сентября 2025 года:

Новые правила расчета среднего заработка;

Новый порядок предоставления отгулов;

Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);

Новые правила премирования и депремирования.

Вы научитесь рассчитывать средний заработок, узнаете какие периоды и начисления теперь включаются в расчет, как корректно определять расчетный период и учитывать различные виды доходов сотрудников.

Разберетесь в новых требованиях ТК РФ по отпускам без сохранения зарплаты, отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.

Курировать ваше обучение будут эксперты по трудовым отношениям и зарплате:

Елена Воробьева — канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата».

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.

Переходите на страницу курса — познакомьтесь с полной программой курса и инструментами, которые вы освоите.

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Что делать, если обнаружились ошибки и пришло уведомление о предстоящей налоговой проверке? Не переживайте и не паникуйте — да, в 2025 году налоговая инспекция расширила свой инструментарий. Теперь это одна из самых цифровизованных госструктур в нашей стране, у которой все на ладони.

Но зная, что предстоит большая волна нововведений осенью 2025 г., после которой могут последовать массовые проверки, мы пригласили опытного специалиста, налогового адвоката Екатерину Болдинову и вместе с ней записали новый онлайн-курс «Налоговые проверки — 2025».

Она поделится с вами рабочими кейсами, поможет подготовиться к проверкам на реальных примерах из своей судебной практики.

Чем бухгалтеру поможет курс про налоговые проверки

Вы познакомитесь с трендами проверок в 2025 году и статистикой за прошлый период. Узнаете, по какому принципу налоговая выбирает налогоплательщика на камеральную и на выездную проверку, как пройти налоговую проверку успешно, подготовиться к допросам, осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию.

Эксперт расскажет, как выбирать тактику защиты, на что обращать внимание, как выявить нарушения и оспорить результаты.

С новыми знаниями вы сможете минимизировать риски проверок в условиях ужесточения контроля за дроблением и работой с самозанятыми, сэкономите на штрафах и получите премию за свой труд.

Смотреть программу

Поле обучения на обоих онлайн-курсах вы получите сертификат, который подтвердит ваши знания и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.

Оба онлайн-курса уже есть в подписке Клерк.Премиум и доступны для подписчиков!