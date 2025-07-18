Аналитик: кто это, чем занимается и как им стать в 2025 году

В 2025 году анализом данных занимаются BigData и искусственный интеллект. Казалось бы, переучиваться сейчас на аналитика глупо, но на самом деле все наоборот. Эти технологии требуют контроля и ручного отбора, а более глубокий и точечный анализ без человека вообще нельзя представить. Так что чем популярнее ИИ, тем востребованней профессия аналитика.

Чем занимается аналитик

Аналитик — это специалист, который отвечает за сбор, обработку и анализ данных с целью выработки рекомендаций для бизнеса или организации. Основные задачи аналитика могут включать:

Сбор и систематизация информации из различных источников.

Анализ данных для выявления закономерностей, трендов и проблем.

Подготовка отчетов, визуализация данных.

Формулирование выводов и рекомендаций для принятия решений.

Мониторинг эффективности изменений, предложенных на основе анализа.

Автоматизация процессов обработки данных (например, с использованием Excel, SQL, Power BI и других инструментов).

Какие бывают виды аналитиков

Самые популярные и востребованные направления аналитики, которые востребованы на рынке труда:

Аналитик 1С — специалист, который занимается анализом бизнес-процессов компании и разработкой решений на платформе 1С. Его основные обязанности включают сбор требований от заказчика, моделирование бизнес-процессов, настройку и доработку программных продуктов 1С, а также внедрение и сопровождение информационных систем на базе 1С.

Бизнес-аналитик занимается изучением и анализом бизнес-процессов компании с целью выявления потребностей, проблем и возможностей для улучшения. В его обязанности входит —сбор требований от заинтересованных сторон. Он должен документировать их и предлагать оптимальные решения для повышения эффективности бизнеса.

Продуктовый аналитик также собирает, анализирует и интерпретирует данные. Его основная задача — понять поведение пользователей, оценить эффективность различных функций и стратегий, а также выявить возможности для роста продукта.

Финансовый аналитик анализирует финансовые данные и на основе полученной информации дает руководителю рекомендации в области финансов, инвестиций, управления капиталом и стратегического планирования.

Какая аналитика подойдет бухгалтеру

Самые популярные направления аналитики, в которые бухгалтеру будет проще всего перейти — это финансовый аналитик (бизнес-аналитик) и аналитик 1С.

Освоить финанализ будет несложно, так как бухгалтер и так работает с большим количеством финансовых показателей, материальной отчетностью.

Бизнес-аналитика подразумевает более глубокий анализ, работу с анализом товаров: оборачиваемость, потребность в оборотных средствах, обеспеченность запасами; анализом управленческого баланса, собственного оборотного капитала, а также навыки оформления результатов в графики и дашборды для презентации руководству.

Освоить все необходимые инструменты, получить шаблоны и инструкции вы сможете на нашем онлайн-курсе «Финмоделирование и финанализ для бизнеса». Всего за 2 месяца вы научитесь анализировать финансовое состояние компании, правильно оценивать риски и возможную выгоду любого рыночного предложения, освоите инструменты финансового моделирования, чтобы делать прогнозы будущего.

Кто такой аналитик 1С

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.

Реально ли совмещать работу бухгалтером в офисе и аналитиком 1С на аутсорсе

Многие компании, которые нанимают аналитика 1С, ориентируются на объемы выработки, а не количество часов, которые провел сотрудник за задачей. То есть вы проинтервьюировали заказчика, получили данные и в свободное время работаете с ними. Поэтому да, совмещать можно.

Вы будете получать почасовую оплату — без офиса и фиксированного штатного расписания или гонорар за выполненный проект.

Часто в профессию аналитика 1С идут люди из IT? Сможет ли бухгалтер конкурировать с такими специалистами

Если вы займетесь разработкой, то да, будет непросто. Но важно помнить, что навык программирования для аналитика 1 С — не обязательный.

Прийти из бухгалтерии или финансов в аналитику будет не сложно, но все зависит от того, какие задачи вы на себя возьмете. Начинайте с малого.

Ваш опыт бухгалтером может быть бонусом — не придется вам объяснять, что такое дебет и кредит, почему баланс должен сойтись и т. д. Специалист из IT может написать программу, но ему придется разбираться в самых базовых бухгалтерских вещах, например в том, что такое ФСБУ.

Будут ли востребованы аналитики данных в 2030 году

Бурный рост спроса на специалистов по работе с данными наблюдается на различных рынках: по прогнозам, к 2030 году мировой дефицит таких специалистов превысит предложение более чем на 250%. Особенно это актуально в секторах финтеха, здравоохранения и логистики.

Какое образование нужно аналитику 1С

Аналитик 1С — это специалист с широким кругозором, знанием бухучета, пониманием бизнес-процессов, умеющий проводить системный анализ.

Он является посредником между пользователями и заказчиком, поэтому должен обладать необходимыми soft skill для работы: терпением, умением дойти до сути, грамотно и понятно объяснить сложные вещи.

Поэтому бухгалтеру нужно пройти комплексное обучение, чтобы освоить высокооплачиваемую профессию аналитика. Все необходимые навыки вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом.

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

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