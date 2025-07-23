❗️ Изменился размер пенсии в России: кому повысят пенсию уже с 1 августа, а кому с 1 октября 2025 года

Кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа 2025

С 1 августа 2025 г. пенсионеры, которым в июле исполнится 80 лет, с августа будут получать фиксированную добавку к пенсии по старости в двойном размере.

Сейчас фиксированная добавка к премии составляет 8 907 руб., а с августа вырастет до 17 815 руб.

Также удвоенную пенсию будут получать пенсионеры, которые в июле оформили 1 группу инвалидности.

Пересчитают пенсию и работающим пенсионерам, у которых на лицевом счете в СФР имеются дополнительные пенсионные баллы, начисленные работодателем за предыдущий год.

Прибавка не может превысить сумму, эквивалентную трем индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), вне зависимости от заработанных пенсионных баллов.

В 2025 году один коэффициент стоит 145 руб., значит максимальная прибавка составит 437 руб.

Вырастет доход и у пенсионеров, которые работали в тяжелых и вредных условиях труда, члены летных экипажей и специалисты угольной промышленности.

Кроме этого, доплата положена пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники — дети, внуки, не достигшие совершеннолетнего возраста, студенты очной формы, родители и супруги, оформившие инвалидность. Сумма выплат зависит от количества иждивенцев.

Число иждивенцев у пенсионера (кроме тех, кому уже исполнилось 80 лет и пенсионеров с инвалидностью первой группы) Сумма фиксированной выплаты с учетом надбавок Один человек 11 876,93 руб. Два человека 14 846,16 руб. Три человека 17 815,39

Выплата составляет 1/3 суммы фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного гражданина на попечении пенсионера, но не более трех членов семьи.