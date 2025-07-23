❗️ Изменился размер пенсии в России: кому повысят пенсию уже с 1 августа, а кому с 1 октября 2025 года

Кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа 2025
С 1 августа 2025 г. пенсионеры, которым в июле исполнится 80 лет, с августа будут получать фиксированную добавку к пенсии по старости в двойном размере.
Сейчас фиксированная добавка к премии составляет 8 907 руб., а с августа вырастет до 17 815 руб.
Также удвоенную пенсию будут получать пенсионеры, которые в июле оформили 1 группу инвалидности.
Пересчитают пенсию и работающим пенсионерам, у которых на лицевом счете в СФР имеются дополнительные пенсионные баллы, начисленные работодателем за предыдущий год.
Прибавка не может превысить сумму, эквивалентную трем индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), вне зависимости от заработанных пенсионных баллов.
В 2025 году один коэффициент стоит 145 руб., значит максимальная прибавка составит 437 руб.
Вырастет доход и у пенсионеров, которые работали в тяжелых и вредных условиях труда, члены летных экипажей и специалисты угольной промышленности.
Кроме этого, доплата положена пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники — дети, внуки, не достигшие совершеннолетнего возраста, студенты очной формы, родители и супруги, оформившие инвалидность. Сумма выплат зависит от количества иждивенцев.
Число иждивенцев у пенсионера (кроме тех, кому уже исполнилось 80 лет и пенсионеров с инвалидностью первой группы)
Сумма фиксированной выплаты с учетом надбавок
Один человек
11 876,93 руб.
Два человека
14 846,16 руб.
Три человека
17 815,39
Выплата составляет 1/3 суммы фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного гражданина на попечении пенсионера, но не более трех членов семьи.
Кому повысят пенсию с 1 октября 2025
С 1 октября 2025 года на 7,6% увеличится денежное довольствие военнослужащих, которое лежит в основе расчета пенсий. На столько же вырастут пенсии всех военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии, ФСИН, органов внутренних дел, таможни и федеральной фельдсвязи.
Формула расчета такая: текущий размер пенсии умножат на коэффициент 1,076.
Какая пенсия по старости в России сейчас
С 2025 года минимальная страховая пенсия по старости составляет 13 278,40 руб. Если гражданин не делал отчисления, то он будет получать минимальную социальную пенсию в размере 8 824 руб.
Как рассчитать будущую пенсию
Для расчета страховой пенсии по старости необходимы четыре основные показателя: трудовой стаж, размер зарплаты, возраст выхода на пенсию, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) или пенсионные баллы.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ* СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА на дату назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА
или
СП = ИПК * СИПК + ФВ , где:
СП – страховая пенсия
ИПК – это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
СИПК – стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии.
При назначении пенсии с 01.01.2025 = 145,69 руб. Ежегодно индексируется государством.
ФВ – фиксированная выплата.
На 1 января 2025 года - 8 907,70 руб. Ежегодно индексируется государством.
Таким образом, расчет страховой пенсии в 2025 году осуществляется по формуле:
СП = ИПК * 145,69 + 8 907,70
Также вы можете воспользоваться сервисом СФР и рассчитать пенсию онлайн — калькулятор ИПК и стажа работы.
Сколько лет трудового стажа нужно для выхода на пенсию
В 2025 году мужчины уходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет (с учетом переходных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400-ФЗ). Отдельные категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.
Для права на пенсию нужно иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Если их не хватает, то и баллы, и стаж можно докупить.
Что такое пенсионные баллы
Пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), — это условные единицы, которые начисляются за каждый год трудовой деятельности и другие периоды, учитываемые при расчете страховой пенсии. Эти баллы отражают, сколько взносов было уплачено в пенсионную систему, и влияют на размер будущей пенсии.
Как узнать количество своих пенсионных баллов
Информацию о своих пенсионных баллах можно получить через «Госуслуги». Для этого на главной странице нужно выбрать «Каталог услуг» → «Пенсия, пособия и льготы» → «Выписка из лицевого счета в СФР» — «Получить выписку».
Как увеличить количество пенсионных баллов
Стоимость одного пенсионного коэффициента на 2019 – 2025 годы утверждена частью 7 статьи 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ.
На 2025 год размер ИПК (пенсионного балла) должен был быть 142,76 руб. Но постановлением Правительства от 23.01.2025 № 34 утвердили другую стоимость ИПК на 2025 год.
С 01.01.2025 один пенсионный балл (ИПК) = 145,69 руб.
Для права на пенсию нужно иметь минимум 30 баллов, если их не хватает, то и баллы, и стаж можно докупить.
1 год регистрации = 1 год стажа. В 2025 году взносы за 1 год регистрации = 59 241,60 руб. Это минимальная сумма.
Так что за 60 000 руб. можно купить себе 1 пенсионный балл.
Кому положена доплата к пенсии
Государство предоставляет дополнительные выплаты для пенсионеров следующих категорий:
Пенсионеры с низким доходом — лица, чей размер пенсии не достигает установленного минимального уровня или прожиточного минимума в регионе.
Пенсионеры, имеющие иждивенцев — например, нетрудоспособных членов семьи (детей, внуков, родителей), за которых они несут материальную ответственность.
Пенсионеры, проживающие в сельской местности или на территориях с низким уровнем доходов — для поддержки уровня жизни.
Лица с инвалидностью или особенными условиями здоровья, нуждающиеся в дополнительной финансовой поддержке.
Пенсионеры, получающие социальные пенсии или выплаты по государственным программам.
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