Россия переходит на цифровой рубль: что это, когда введут и будет ли обязательным

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, по которому с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и магазины с выручкой до 120 млн рублей должны начать предоставлять клиентам возможность цифровой рубль.
Другие кредитные организации с универсальной лицензией и продавцы товаров и услуг выручкой до 30 млн рублей в год должны принимать цифровой рубль с 1 сентября 2027 года. А остальные банки и предприятия — с 1 сентября 2028 года.
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.
С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать товары и услуги, переводить деньги, то есть будут доступны все основные операции для граждан. Исключением будут вклады и кредиты, которые невозможно открыть через цифровой кошелек.
Что будет с наличными деньгами при цифровом рубле
Новая цифровая валюта НЕ заменит ни наличную, ни безналичную форму оплаты покупок, а станет третим способом использования денег.
В чем смысл введения цифрового рубля
Цифровой рубль должен стать дополнительным средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровой рубль даст возможность россиянам свободно расплачиваться и переводить деньги в пределах остатков средств на счете цифрового рубля.
Плюсы и минусы цифровых денег
Преимущества
Недостатки
Доступ к кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент.
Риск инфляции — неограниченная эмиссия цифровых рублей способна вызвать снижение стоимости национальной валюты и увеличение уровня цен.
Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение.
Технические неполадки или утрата доступа к цифровым устройствам могут вызвать временную или, в некоторых случаях, постоянную невозможность использования цифровых рублей.
В перспективе — возможность использования без доступа к интернету.
Люди, не обладающие цифровыми устройствами или необходимыми навыками работы с ними, могут столкнуться с трудностями при использовании цифрового рубля.
Высокий уровень сохранности и безопасности средств.
Риск кибератак и утечки данных — цифровая валюта, подобно любой другой цифровой системе, находится под угрозой взлома и возможных утечек информации.
Расширение линейки инновационных продуктов и сервисов — создание новых продуктов и услуг на базе цифрового рубля.
Введение цифрового рубля может вызвать отток средств из коммерческих банков в цифровой кошелек Центрального банка, что потенциально негативно скажется на стабильности банковской системы.
Улучшение условий клиентского обслуживания — транзакции будут осуществляться мгновенно, без необходимости посещения банка или ожидания в очередях; возможность управлять своими средствами и совершать платежи в любое время, независимо от режима работы банков.
В отличие от наличных денежных средств, все операции с цифровым рублем могут быть подлежать контролю и отслеживанию, что может уменьшать уровень конфиденциальности пользователей.
В случае банкротства и закрытия банка, через который вы получаете доступ к цифровым средствам, ваши деньги останутся в сохранности. Вы сможете получить к ним доступ с помощью сервисов другого финансового учреждения.
Нет возможности приумножать капитал — на данный момент цифровой рубль не предусматривает выплату процентов, в отличие от депозитов в банках.
Борьба с теневой экономикой — повышение прозрачности финансовых операций и снижение нелегальных сделок.
Зависимость от инфраструктуры — доступ к цифровым рублям и возможность осуществлять транзакции обусловлены наличием интернета и функционированием соответствующих технических систем.
Государство рассчитывает с помощью цифровых рублей повысить контроль за использованием бюджетных средств: такие деньги смогут быть направлены исключительно на заранее определённые цели, а их нецелевое расходование станет невозможным.
Существует значительный риск концентрации власти, поскольку Центральный банк будет осуществлять контроль над платформой цифрового рубля, что может способствовать монополизации финансового сектора.
Улучшение контроля за денежной массой — государство сможет более эффективно регулировать обращение денег.
Внедрение цифрового рубля может привести к увеличению государственного контроля над финансовыми транзакциями граждан.
Как расплачиваться цифровыми рублями
Цифровые рубли будут храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций. Счета цифрового рубля, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.
Можно ли отказаться от цифрового рубля
После введения цифровых денег россияне по-прежнему смогут самостоятельно выбирать форму оплаты: наличную, безналичную или цифровую. Использование не будет носить обязательный характер.
При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка.
Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Цифровой рубль — это официальное национальное средство платежа, форма государственной валюты. Его выпуск осуществляет Банк России.
Характеристика
Цифровой рубль
Криптовалюта
Эмиссия
Централизованная, ЦБ РФ
Децентрализованная, сообщество
Обеспечение
Активы государства
Рыночный спрос и предложение
Управление
Централизованное, ЦБ РФ
Децентрализованное, сообщество
Статус
Законное платежное средство
Не является законным платежным средством
Цель
Средство платежа
Различные цели, включая инвестиции
Как получить цифровые рубли
Цифровой рубль не продается в обычном понимании. Его можно получить, переведя средства из наличных или безналичных форм в цифровой формат через платформу Банка России, используя мобильное приложение банка, на счет которого у вас есть.
Можно ли обналичить цифровые деньги
Да. Для этого сначала потребуется перевести цифровые рубли на обычный банковский счет, после чего их можно будет снять наличными через банкомат или в кассе банка. Таким образом, обмен цифровых рублей на наличные будет осуществляться по курсу один к одному в безналичной форме.
Кратко
Эмитентом цифрового рубля является Банк России.
Цифровой рубль — обязательство Банка России.
Банк России открывает кошельки банкам и Федеральному казначейству, а также кошельки физическим и юридическим лицам по их поручению через банки.
Клиентам, банкам и Федеральному казначейству открывается кошелек в цифровых рублях на платформе цифрового рубля Банка России.
На размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный доход на остаток.
Средства на кошельке доступны клиенту через любой банк, где он обслуживается.
Как вести бухгалтерию с цифровыми рублями
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