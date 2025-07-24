Россия переходит на цифровой рубль: что это, когда введут и будет ли обязательным

Как вести бухгалтерию с цифровыми рублями

Научим вести бухгалтерский учет операций на расчетном, валютном и прочих счетах в банках, учет расчетов с контрагентами, финансовых вложений и займов, работать с переводами и избегать блокировок по 115-ФЗ, на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, рассчитывать налоги, заполнять декларации и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков. Станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.

Сможете вести учет крупной компании, защищать ее от налоговых проверок, выбирать метод налоговой оптимизации, внедрять и вести управленческий учет в организации.

Мы обновили программу и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт 1 августа.

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