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«В этом месяце я в Яндексе только рецепты искала»: бухгалтеры рассказывают про ИИ

«В этом месяце я в Яндексе только рецепты искала»: бухгалтеры рассказывают про ИИ

Раньше бухгалтеров пугали, что ИИ заберет у них работу. Взять на себя все задачи искусственный интеллект не в силах, но в некоторых операциях он точно может помочь. В 2 раза ускорит подготовку отчета, быстро посчитает отпускные даже по новым правилам и т. д. Попросили бухгалтеров испытать наш новый ИИ-чат «Клерк AI» и поделиться впечатлениями.

Клерк AI заточен под частые запросы бухгалтеров, кадровиков, специалистов по финансам, работе с ЭДО и т. д. У него большая база данных, которая точно структурирована под особенности работы бухгалтера.

Любой бухгалтер сталкивается с ситуациями, когда что-то вылетело из головы: забыли как заполнить новую форму, что там говорилось в последнем письме Минфина и какой алгоритм в 1С для отчета…

Самые частые запросы бухгалтеров к Клерк AI

  1. Как отразить хозяйственную операцию в бухучете (проводки, счета)

  2. Проверь, правильно ли составлен акт, счет-фактура, УПД

  3. Как заполнить декларации (3-НДФЛ, 6-НДФЛ, УСН, НДС и др.)

  4. Помоги составить запрос или пояснение в налоговую

  5. Когда крайний срок сдачи отчетности и уплаты налогов

  6. Как работать с онлайн-кассой, маркировкой, ФФД

  7. Объясни простыми словами чем отличаются разные системы налогообложения

  8. Как учесть аванс, возврат, штраф, бонус

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Самые частые запросы кадровиков к Клерк AI

  1. Найди шаблон приказа (на прием, увольнение, отпуск и т.д.)

  2. Помоги оформить график отпусков, табель учета рабочего времени

  3. Какие документы нужны при приеме на работу

  4. Напомни порядок оформления СЗВ-ТД, СЗВ-М, 4-ФСС

  5. Как действовать при прогуле, опоздании или конфликте

  6. Что об этом говорится в ТК РФ

  7. Проверь корректность формулировки в трудовом договоре

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Довольны или не очень? Отзывы бухгалтеров о Клерк AI

Со времени запуска Клерк AI вопросы задали почти 600 бухгалтеров, многие отправили за раз более 30 запросов. Мы попросили поделиться их своим мнением о нашем новом ИИ-чате.

«ИИ быстро нашел нужный закон, так что в этом месяце я в Яндексе только рецепты искала»

Человек не машина, так что в голове все не удержишь, и часто приходится что-то гуглить по-быстрому. Обычно я на это тратила много времени, а в этом месяце я в Яндексе только рецепты искала. Но есть и свои минусы, конечно. Ищет он быстро, но иногда дает слишком общие или неправильные ответы, особенно по сложным вопросам или новым законам. Тут уж без опытных коллег и нормативки не обойтись. (Валерия, аудитор в консалтинговой фирме)

«Главное не забывать, что ИИ-чат — это инструмент, а не эксперт»

Мне Клерк AI в целом понравился. Согласна с коллегами — да отвечает в момент, да находит нужное, ускоряет работу 100%. Не согласна только с комментариями, что он не учитывает нюансы конкретной ситуации и предлагает стандартные решения. Так никто и не говорит, что это замена бухгалтера. Доверяй — но проверяй! Главное не забывать, что ИИ-чат — это все-таки инструмент, а не эксперт. А как инструмент он очень хорош. (Анна, бухгалтер в компании грузоперевозок)

«Он сам собрал данные и сделал черновик — оставалось подправить и все!»

Всегда думала, что ИИ — это что-то сложное и не из бухгалтерской оперы, но как только попробовала — сразу поняла, насколько он облегчает жизнь. Не так давно нужно было подготовить отчет за квартал — он сам собрал все данные и сформировал черновик, я только немного подправила. В общем, реально экономит время и нервы! (Ирина, главный бухгалтер в строительной фирме)

А как вам Клерк AI? Попробуйте сами

Чужой опыт помогает избежать глупых ошибок, не наступать на одни и те же грабли. Но лучше убиться во всем самому и сформировать собственное мнение. Задавайте свои вопросы Клерк AI и делитесь мнением.

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