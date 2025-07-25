«В этом месяце я в Яндексе только рецепты искала»: бухгалтеры рассказывают про ИИ

«ИИ быстро нашел нужный закон, так что в этом месяце я в Яндексе только рецепты искала»

Человек не машина, так что в голове все не удержишь, и часто приходится что-то гуглить по-быстрому. Обычно я на это тратила много времени, а в этом месяце я в Яндексе только рецепты искала. Но есть и свои минусы, конечно. Ищет он быстро, но иногда дает слишком общие или неправильные ответы, особенно по сложным вопросам или новым законам. Тут уж без опытных коллег и нормативки не обойтись. (Валерия, аудитор в консалтинговой фирме)