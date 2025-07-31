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Обучение для бухгалтеров

2 августа поднимаем цену на курс Главбух на ОСНО! Успейте купить по старой цене

Мы поднимаем цену на один из наших топовых курсов «Главный бухгалтер на ОСНО». Сейчас на него действует большая скидка -70%, но со 2 августа ее не будет. Поспешите! Это ваш шанс купить выгодно курс, который поможет вам прокачать навыки в бухгалтерии на ОСНО, изучить все нововведения 2025 г. и, наконец-то, занять должность главбуха.
2 августа поднимаем цену на курс Главбух на ОСНО! Успейте купить по старой цене
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Хотите стать главбухом, но не уверены в своих силах? На профкурсе «Главный бухгалтер на ОСНО» вы станете гуру отчетности на самой сложной системе налогообложения, научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет, учет доходов и расходов, капитальных вложений и финансовых займов, составлять отчетность для налоговой и СФР. Разберетесь во всех нюансах действующих ФСБУ и сможете вести учет по стандартам без ошибок и штрафов налоговой.

Сможете без проблем заполнять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, движении денежных средств, ЕФС-1 и РСВ, декларации по налогам и другие отчеты в 1С.

«Главный бухгалтер на ОСНО» — курс, на котором вы обретете уверенность, что и как делать в рабочих ситуациях и станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-профессионалом ОСНО, который может вести учет крупной компании и разбирается в учете, налогах, может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет и провести финансовый анализ деятельности организации

На курсе вы изучите принципы бухгалтерского и налогового учета организаций на ОСНО, получите практические навыки по основным участкам работы и научитесь отражать все операции в 1С.

Как проходит обучение

В программе более 300 видеоуроков, конспекты занятий, инструкции с иллюстрациями и скриншотами для настроек в 1С, самые свежие образцы документов с примерами заполнения, а также письменные работы и тесты для самопроверки, которые помогут вам отслеживать свой прогресс. Смотреть программу

Узнали про изменения осени 2025 и уже обновили программу!

Мы добавили в обширный курс новые уроки по расчету среднего заработка и расчетах с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Новые уроки:

  • Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года;

  • Расчетный период для исчисления среднего заработка;

  • Выплаты, учитываемые в среднем заработке;

  • Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков;

  • Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков;

  • Порядок предоставления отгулов;

  • Новый порядок командировок с 1 сентября 2025 года;

  • Размеры вахтовых и ночных надбавок;

  • ТК РФ: новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года.

Что нужно знать о курсе «Главный бухгалтер на ОСНО»

Внимание! Важная информация для будущих главбухов:

  • Спикеры наших курсов — это эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

  • Программа составлена с учетом реальных рабочих задач бухгалтера и на 70% состоит из практических заданий.

  • В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

  • После обучения вас ждет карьерная консультация со специалистом. Он поможет вам составить новое резюме, подробно расписать ваши знания и навыки, и найти работу в течение нескольких месяцев. 65% наших учеников выходят на работу спустя 3 месяца после окончания учебы.

Почему нужно идти учиться сейчас

Если вы отложите учебу до осени, то потеряете целый месяц подготовки к изменениям в НК и ТК РФ, вступающим в силу уже с 1 сентября 2025 г. За это время вы сможете подтянуть базовые знания и начать углубляться в разные виды учета, документооборота и работы в 1С, которые необходимы главбуху.

Успейте купить курс, который будет полезен каждому бухгалтеру, который нацелен на карьерный рост — ведь учет на ОСНО всегда востребован, а хороших специалистов на все вакансии не хватает. Так что учитесь! Получайте необходимые навыки, чтобы точно занять должность главбуха с интересными задачами и высокой зарплатой.

Поспешите! 2 августа поднимаем цену на курс, так что не откладывайте покупку, пока вы еще можете записаться со скидкой 70% за 9 900 руб. вместо 33 000 рублей и приступить к учебе уже завтра, 1 августа.

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