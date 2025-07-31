2 августа поднимаем цену на курс Главбух на ОСНО! Успейте купить по старой цене
Хотите стать главбухом, но не уверены в своих силах? На профкурсе «Главный бухгалтер на ОСНО» вы станете гуру отчетности на самой сложной системе налогообложения, научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет, учет доходов и расходов, капитальных вложений и финансовых займов, составлять отчетность для налоговой и СФР. Разберетесь во всех нюансах действующих ФСБУ и сможете вести учет по стандартам без ошибок и штрафов налоговой.
Сможете без проблем заполнять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, движении денежных средств, ЕФС-1 и РСВ, декларации по налогам и другие отчеты в 1С.
«Главный бухгалтер на ОСНО» — курс, на котором вы обретете уверенность, что и как делать в рабочих ситуациях и станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-профессионалом ОСНО, который может вести учет крупной компании и разбирается в учете, налогах, может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет и провести финансовый анализ деятельности организации
На курсе вы изучите принципы бухгалтерского и налогового учета организаций на ОСНО, получите практические навыки по основным участкам работы и научитесь отражать все операции в 1С.
Как проходит обучение
В программе более 300 видеоуроков, конспекты занятий, инструкции с иллюстрациями и скриншотами для настроек в 1С, самые свежие образцы документов с примерами заполнения, а также письменные работы и тесты для самопроверки, которые помогут вам отслеживать свой прогресс. Смотреть программу
Узнали про изменения осени 2025 и уже обновили программу!
Мы добавили в обширный курс новые уроки по расчету среднего заработка и расчетах с персоналом с 1 сентября 2025 года.
Новые уроки:
Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года;
Расчетный период для исчисления среднего заработка;
Выплаты, учитываемые в среднем заработке;
Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков;
Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков;
Порядок предоставления отгулов;
Новый порядок командировок с 1 сентября 2025 года;
Размеры вахтовых и ночных надбавок;
ТК РФ: новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года.
Что нужно знать о курсе «Главный бухгалтер на ОСНО»
Внимание! Важная информация для будущих главбухов:
Спикеры наших курсов — это эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.
Программа составлена с учетом реальных рабочих задач бухгалтера и на 70% состоит из практических заданий.
В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.
После обучения вас ждет карьерная консультация со специалистом. Он поможет вам составить новое резюме, подробно расписать ваши знания и навыки, и найти работу в течение нескольких месяцев. 65% наших учеников выходят на работу спустя 3 месяца после окончания учебы.
Почему нужно идти учиться сейчас
Если вы отложите учебу до осени, то потеряете целый месяц подготовки к изменениям в НК и ТК РФ, вступающим в силу уже с 1 сентября 2025 г. За это время вы сможете подтянуть базовые знания и начать углубляться в разные виды учета, документооборота и работы в 1С, которые необходимы главбуху.
Успейте купить курс, который будет полезен каждому бухгалтеру, который нацелен на карьерный рост — ведь учет на ОСНО всегда востребован, а хороших специалистов на все вакансии не хватает. Так что учитесь! Получайте необходимые навыки, чтобы точно занять должность главбуха с интересными задачами и высокой зарплатой.
Поспешите! 2 августа поднимаем цену на курс, так что не откладывайте покупку, пока вы еще можете записаться со скидкой 70% за 9 900 руб. вместо
33 000 рублей и приступить к учебе уже завтра, 1 августа.
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