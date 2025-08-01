Главные настройки 1С: рассказываем, как сэкономить много сил, времени и избежать глупых ошибок
1С — программа, без которой бухгалтеру не обойтись, но иногда она скорее мешает, чем помогает. Тормозит, постоянно обновляется и частенько ставит в тупик, когда нужно ускориться…
Подружиться с программой и работать в ней как профи научим на нашем новом курсе профпереподготовки «Профессия главный бухгалтер». Во время обучения вы пройдете симулятор главного бухгалтера: получите бесплатный доступ к полноценной 1С и научитесь работать с реальными кейсами под руководством опытных наставников. Курс ориентирован на практику, но о теории мы не забыли: сделали инструкции со скриншотами и подсказками, свежие шаблоны, бланки и более 200 видеоуроков.
Почему в курсе для главбуха главная фишка — реальный тренажер 1С?
Наш уникальный симулятор Главного бухгалтера — практика, которая заменит стажировку! Мы не шутим. На все время обучения вы получите доступ к 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, где ведете настоящий рабочий учет (по всем-всем требованиям) сразу для трех организаций на разных системах налогообложения:
ООО на УСН;
ООО на ОСНО;
ИП.
Вы выполняете реальные задачи, с тем только отличием, что здесь на каждом шагу вы можете обращаться за помощью и советом к нашим специалистам. Так что вы сможете не набивать шишки и учиться на ходу, а плавно погрузиться в процесс с поддержкой экспертов, отработать навыки и выйти с универсальными знаниями и набитой рукой.
Какие именно операции вы будете проводить в 1С
Для всех компаний вы будете вести бухгалтерский и налоговый учет, выполнять специальные задачи в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.
Итак, в 1С: Бухгалтерия 8.3 вы отработаете:
Ввод первичных документов: счета, акты, накладные.
Проведение операций по разным системам налогообложения (УСН, ОСНО).
Учет по кассе, расчетному счету, эквайрингу.
Учет товаров, материалов, основных средств и услуг.
Закрытие месяца, реформация баланса, исправление ошибок.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности.
А в 1С:ЗУП:
Ведение кадрового учета: прием, увольнение, отпуска, больничные.
Начисление зарплаты, НДФЛ и страховых взносов.
Формирование отчетов для ФНС и ПФР.
Работа с документами: приказы, табели, расчетные листки.
Исправление типовых ошибок при расчете зарплаты.
Но 1С — это не все! На курсе вы освоите еще многие другие полезные для бухгалтера программы (Excel, Google Таблицы, СБИС, Такском, Контур.Диадок и др.), которые повысят качество вашей работы, ускорят выполнение задач и сделают вас сильным специалистом, главбухом достойным уважения руководства и высокой зарплаты.
512 ак. часов! Чему вы научитесь за это время
Вы научитесь составлять бухгалтерскую финансовую отчетность, рассчитывать налоги, составлять отчетность и заполнять декларации по новым формам. Узнаете законные методы налоговой оптимизации и правила поведения во время налоговых проверок.
Узнаете, как правильно оформлять кассовые, банковские документы и чеки по новым требованиям — будете уверенно вести учет наличных и безналичных операций.
С осени 2025 г. в НК и ТК будет много изменений: средний заработок, расчеты с сотрудниками, премии, работа с несовершеннолетними, оформление отпусков и много других нововведений, к которым нужно срочно готовиться. Наш курс абсолютно новый, поэтому вся информация в нем соответствует последним изменениям в законодательстве!
Кадры, воинский учет, финмоделирование, аналитика на разных уровнях, управленка, расчет налогов, подготовка отчетности любой сложности и только по новым образцам, применение искусственного интеллекта в работе, защита при налоговых проверках — вы освоите огромное количество инструментов, которые помогут вам достичь успеха в карьере.
Как записаться на ближайший поток
Обучение на новом курсе профпереподготовки «Профессия главный бухгалтер» начинается уже сегодня, 1 августа. Так что скорее знакомьтесь с курсом — полной программой и преподавателями и скорее записывайтесь!
После обучения вы получите диплом о профпереподготовке на 512 часов, внесенный в реестр ФИС ФРДО.
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