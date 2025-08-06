Как бухгалтеру подготовиться к налоговой проверке в 2025 году

В 2025 году количество выездных и камеральных налоговых проверок выросло. Теперь под прицелом не только крупный бизнес, но и маленькие фирмы, ИП, которые торгуют в интернете или работают на УСН. Рассказываем о новых основаниях для налоговой проверки, как подготовить документы, что отвечать и как оспорить результаты экспертизы.

В 2025 году на фоне изменений в НК и проведения самой масштабной налоговой реформы за последние 20 лет, меняются и подходы к проверкам бизнеса.

Почему проверки в 2025 году стали опаснее

ФНС сейчас одна из самых цифровизованных госструктур в нашей стране, у которой все на ладони.

Налоговые проверки уже давно вышли за пределы простого мониторинга операций, сейчас инспекция отслеживает интернет-сервисы, соцсети, использует в работе базы данных, например, Bureau van Dijk для проверки иностранных контрагентов. Этот международный ресурс содержит информацию о юридических лицах по всему миру: регистрационные данные, сведения о руководителях, местонахождении и прочее.

Налоговая не только использует новые инструменты, но и расширяет формы контроля.

Какие компании могут вызвать интерес у налоговой

Налоговый контроль в 2025 году концентрируется на нескольких темах: проверки по дроблению бизнеса, отношения с самозанятыми, правильность учета налога на прибыль и законность применения налоговых льгот.

ФНС обратит особое внимание на небольшие компании. Инспекторы проверят цепочки контрагентов, банковские транзакции и соблюдение требований закона. Ошибки в отчетах и декларациях могут стать поводом для более серьезного контроля.

Также внимание налоговиков привлекут случаи непогашенной кредиторской задолженности, ликвидация или банкротство кредиторов. В таких ситуациях компании должны правильно считать доходы и исчислять налог на прибыль. Если будут несоответствия, ФНС сделает доначисления.

Как подготовиться к налоговым проверкам

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На уроках курса наш эксперт, налоговый адвокат Екатерина Болдинова расскажет вам о трендах проверок-2025, поделится статистикой проверок за предыдущий период, а также последовательно разберет каждый вид налоговых проверок.

Вы узнаете, что такое предпроверочный анализ (ППА) и какие полномочия есть у налоговиков в рамках этой проверки, разберетесь в процедуре и этапах ППА, чтобы не допустить нарушения прав и защитить интересы бизнеса.

Эксперт объяснит, по какому принципу налоговая выбирает налогоплательщика на камеральную и на выездную проверку, расскажет, как пройти налоговую проверку успешно, подготовиться к допросам, осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию.

Налоговый адвокат поделится реальными кейсами из своей практики, чтобы научить вас проходить проверки, выбирать тактику зашиты и оспаривания результатов.

С новыми знаниями вы сможете минимизировать риски проверок в условиях ужесточения контроля за дроблением и работой с самозанятыми, сэкономите на штрафах и получите премию за свой труд.

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