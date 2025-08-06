Что меняется в кассовых чеках с 1 сентября 2025: новые требования и риски

Рассказываем, что изменится для бизнеса, какие новые реквизиты нужно добавить в чеки, как подготовиться к изменениям и какие штрафы грозят за несоблюдение новых правил.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые требования к оформлению кассовых чеков, утвержденные приказом ФНС России № ЕД-7-20/236 от 26.03.2025. Эти нововведения направлены на повышение прозрачности расчетов для покупателей и усиление контроля со стороны налоговых органов.

Что изменится в работе бухгалтера с онлайн-кассами в 2025

1. В кассовых чеках и бланках строгой отчетности (БСО) должны появиться новые обязательные реквизиты.

Правило касается всех пользователей ККТ, независимо от формы бизнеса.

2. В чеках для интернет-расчетов нужно указывать: признак онлайн-продажи (тег 1125), URL интернет-магазина (тег 1187), контактные данные покупателя (тег 1008).

3. Ужесточаются требования к читаемости и качеству бумажных чеков. Это касается как текста, так и QR-кодов, которые используются для проверки чеков покупателями и налоговыми органами. Новые правила регламентируют следующие характеристики: высоту символов, размер межстрочного интервала, контрастность текста, размер QR-кода, QR-код на экране.

Меры контроля бизнеса и штрафы за несоответствие формы чеков с 1 сентября 2025

Ошибки в заполнении этих полей могут привести к признанию чека недействительным при проверке налоговыми органами.

Нарушение новых правил может быть расценено как использование ККТ, не соответствующей стандартам, или нарушение порядка ее эксплуатации (часть 4 статьи 14.5 КоАП РФ). Размеры штрафов:

Для ИП и должностных лиц: От 1 500 до 3 000 рублей.

Для юридических лиц: От 5 000 до 10 000 рублей.

На начальном этапе налоговая инспекция может ограничиться предупреждением, но только при отсутствии повторных нарушений. Чтобы избежать штрафов, важно заранее обновить кассовое оборудование и проверить правильность формирования чеков.

Как изменить настройки кассового оборудования и работать по новым требованиям

Чтобы избежать штрафов и проблем с ФНС за некорректные чеки, надо в первую очередь обновить кассовое оборудование. Проверьте, поддерживает ли ваша ККТ новые реквизиты. Обратитесь к поставщикам, для обновления прошивки.

Также нужно протестировать чеки и провести инструктаж для сотрудников, особенно тех, кто занимается онлайн-продажами.

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