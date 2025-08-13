«За» и «против» перехода в аналитику 1С в 2025 году

Вы каждый день работаете в 1С и даже не представляете, что обычный инструмент учета может сделать из вас весьма состоятельного специалиста. В среднем аналитик 1С зарабатывает от 200 000 руб., у вас есть все шансы выйти на такой доход. Рассказываем, о плюсах и минусах профессии, реально ли выучиться за полгода и еще во время учебы в «Клерке» начать работать.

Кто такой аналитик 1С и чем он занимается

Аналитик 1С изучает, как устроены рабочие процессы в разных компаниях и как можно их улучшить благодаря решениям 1С, автоматизирует учет и управление в компаниях с помощью продуктов 1С, учит сотрудников в компаниях пользоваться обновленными системами.

Из каждого утюга слышно, что на аналитиков 1С сейчас огромный спрос. Почему?

Более 1,5 миллиона организаций используют продукты 1С. А сама программа 1С востребована в более чем 20 странах, что открывает широкие возможности для выбора места работы, включая дистанционный формат.

Если так, то для бухгалтера профессия аналитика 1С — реальный шанс уйти в новую перспективную сферу, где сейчас острый дефицит специалистов. Звучит хорошо, разбираемся, какие плюсы и минусы есть у такого решения.

Главные преимущества профессии аналитик 1С

Бонус №1. Высокая зарплата

Из-за цифровизации бизнеса в России и целой коллекции государственных и частных проектов хорошим специалистам предлагают высокий уровень дохода.

Бонус №2. Регулярная смена деятельности

Аналитики 1С работают на стыке нескольких профессий, поэтому у них есть возможность решать разные задачи.

Бонус №3. Постоянный карьерный рост

Junior-специалисты, согласно статистике, уже через 1 год достигают уровня Middle (уверенный специалист) и переходят от зарплаты 80 000 руб. к доходу от 120 000 руб., опыт от трех лет позволяет претендовать на уровень Senior и доход от 180 000 руб.

Бонус №4. Возможность работать удаленно или консультировать клиентов на аутсорсе.

Бонус №5. Высокие карьерные шансы

Нехватка кадров, из-за этого конкуренция на рынке труда достаточно низкая, поэтому найти выгодное место и реализоваться там проще.

Большинство желающих попасть в IT — пошли учиться на обычных программистов. Плюс, там почти нет людей со знаниями в бухгалтерии. Поэтому это ваш шанс занять выгодную нишу.

Какие могут быть трудности

Нужно будет освоить большое количество продуктов 1С, изучить не только базовые функции, но и скрытые возможности, чтобы предлагать нетривиальные решения для руководства и говорить на одном языке с отделом разработки.

Необходимы развитые навыки общения и ведения проектов. Аналитик 1С является посредником между разными группами специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С.

Где получить необходимые навыки и сколько времени для этого нужно

Чтобы изучить все нюансы профессии аналитика 1С и в будущем занять вакантную должность специалиста, нужно всего полгода и курс профпереподготовки «Аналитик 1С».

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С. Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

За время учебы вы научитесь работать в «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: ERP», «1С:СППР», познакомитесь с платформой «1С: Предприятие 8.3» и научитесь формулировать по ней задачи.

Автор программы и преподаватель, с которым вы будете встречаться на онлайн-встречах — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Консультант «Клерка» по вопросам 1С.

В учебе вам будет помогать не только сам эксперт, но и ваш персональный куратор, который всегда на связи и готов помочь вам решить любую проблему. Также составить резюме и найти

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72%: 16 900 рублей вместо 59 900 рублей. Осталось 9 мест по этой цене, 15 августа старт обучения.

